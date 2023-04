Stade Rennais : Genesio dissipe tout malaise avec un cadre

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Quand les résultats ne sont plus au rendez-vous, les rumeurs les plus folles alimentent le quotidien déjà terne d'une équipe. Bruno Genesio et le Stade Rennais en font l'amère expérience. Depuis deux mois, il a été dit que l'entraîneur était sur le départ en raison de rapports tendus avec sa hiérarchie. Ou qu'il entretenait de mauvaises relations avec Flavien Tait, ce qui expliquerait pourquoi le milieu de terrain de 30 ans est mystérieusement sorti du onze alors qu'il était indiscutable en début de saison. Mais ce samedi en conférence de presse, Genesio a redit qu'il n'y avait aucun problème avec son joueur, qu'il a d'ailleurs titularisé contre Reims (3-0) le week-end dernier.