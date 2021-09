Stade Rennais - Mercato : Niang bientôt parti, Maurice active un nouveau renfort !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Ce n’est pas parce que le mercato a fermé ses portes cet été que plus personne ne peut recruter. Regarder le cas M’Baye Niang, qui serait proche de s’engager en faveur des Girondins de Bordeaux. Selon L’Équipe, l’attaquant du Stade Rennais est attendu aujourd’hui au Haillan pour conclure le deal.

Si l’opération Niang (26 ans) venait à se concrétiser - ce qui n’est pas encore fait - le Stade Rennais devrait se lancer sur un nouveau renfort en défense centrale, un poste en jachère dans l’esprit de Bruno Genesio cette saison.

« Décision actée par le Board rennais ce lundi, assure le compte Inside Foot. La recherche d’un joker en défense centrale est activée. Aucune piste avancée car recrutement non prévu. Le départ de Mbaye Niang offre une possibilité. » On a hâte de connaître les premiers noms pistés par Florian Maurice.

Décision actée par le Board rennais ce lundi. La recherche d'un joker en défense centrale est activée. Aucune piste avancée car recrutement non prévu. Le départ de Mbaye Niang offre une possibilité — Inside Foot (@inside_foot) September 13, 2021