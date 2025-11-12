Annoncé sur le banc du SC Bastia, qui se produira à Saint-Etienne le 13 décembre, l’ancien entraîneur des Verts Laurent Batlles ne serait finalement pas intéressé.

Mohamed Toubache-Ter vient de mettre un terme à une rumeur persistante du côté de Bastia : « Laurent Batlles au Sporting ? Faux !! Bastia lui a été proposé par des agents. Rien de plus !! N’est pas dans la course ». L’insider assure que le prochain entraîneur du promu, qui connaît une première partie de saison très compliquée (dernier avec 7 points et cinq longueurs de retard sur le 17e), sera connu la semaine prochaine. Pour rappel, le précédent coach, Benoît Tavenot, a été limogé fin octobre.

Un chouchou du Chaudron

Laurent Batlles aurait pu rapidement retrouver le stade Geoffroy-Guichard s’il avait accepté d’entraîneur Bastia puisque le SCB se produira dans le Chaudron le 13 décembre. Milieu des Verts entre 2010 et 2012, à la fin de sa carrière, il y a occupé plusieurs postes par la suite, de membre de la cellule de recrutement à entraîneur de la réserve en passant par les U15. Après une expérience très réussie à Troyes, avec qui il a été champion de L2, il a accepté de reprendre l’ASSE à l’été 2022, juste après la rétrogradation. Hélas, les choses ne se sont pas bien passées pour lui dans le Forez et il a été viré début décembre 2023.

Il n’empêche que Laurent Batlles a toujours bénéficié d’une belle cote auprès des supporters stéphanois et que ceux-ci lui offriront une belle ovation le jour où il reviendra dans le Chaudron.