Touché lors du match à Troyes (3-2), Irvin Cardona a l’air d’aller beaucoup mieux puisque l’attaquant de l’ASSE s’est entraîné normalement avec la sélection maltaise mardi.

La semaine dernière a été compliquée pour l’AS Saint-Etienne au niveau des blessures. On a appris que Maxime Bernauer, qui a manqué le match à Troyes (3-2), risquait de se faire opérer en raison de douleurs récurrentes à un ménisque. Et au stade de l’Aube, c’est Joshua Duffus et Irvin Cardona qui sont sortis sur blessure en cours de seconde période. Mais la nouvelle semaine apporte son lot de bonnes nouvelles. Hier, Evect a révélé que Bernauer avait fait des courses lors de l’entraînement, ce qui tend à prouver que son pépin est derrière lui. Ou en bonne voie de guérison.

Cardona s’entraîne normalement avec sa sélection

Ce mercredi, Evect, encore, relaie une photo publiée par le compte officiel de la sélection maltaise dans laquelle on voit Irvin Cardona s’entraîner normalement. L’attaquant est bien en équipe nationale alors qu’Eirik Horneland avait prévenu qu’il n’irait pas si sa blessure était sérieuse. Ce qui n’était visiblement pas le cas. Car, trois jours après le match à Troyes, il a participé à l’entraînement collectif de la sélection maltaise. L’ASSE pourrait pouvoir compter sur lui après la trêve internationale, pour la réception de Nancy.

Reste désormais à avoir des bonnes nouvelles concernant Joshua Duffus. Mais, pour le moment, le club ne communique pas sur le sujet et aucun cliché n’a filtré de lui en plein entraînement…