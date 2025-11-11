Alors qu’une intervention chirurgicale était envisagée, le défenseur de l’ASSE Maxime Bernauer s’est entraîné sans gêne apparente ce mardi.

Hier, nous avons relayé les informations de Peuple Vert, qui expliquait que Maxime Bernauer risquait de se faire opérer en raison d’un problème à un ménisque. Le défenseur de l’ASSE a dû faire l’impasse sur le choc à Troyes (3-2) samedi dernier à cause de cela. Le diagnostic n’était pas définitif mais l’opération apparaissait comme l’option la plus probable. Et elle aurait pour conséquence une option de plusieurs semaines.

Il a fait des courses en solitaire ce mardi

Mais, ce mardi, le site Evect apporte une bonne nouvelle concernant Maxime Bernauer. Le média annonce que le défenseur a effectué des courses en compagnie de Joao Ferreira ainsi que du travail individuel sous la houlette du staff médical. Si le défenseur central souffrait encore du genou, il n’aurait pas couru pendant plusieurs minutes. Il semblerait donc que l’option d’une opération s’éloigne.

C’est une bonne nouvelle pour l’ASSE et son entraîneur, Eirik Horneland, même si le jeune Kévin Pedro a réalisé des premiers pas en Ligue 2 très convaincants lors du choc à Troyes.