On en sait plus sur les bagarres qui ont eu lieu ce samedi à Troyes entre les Magic Fans et les Green Angels en marge du match entre l’ESTAC et l’ASSE (2-3).

C’est une scène surréaliste qui a terni le succès des Verts à Troyes samedi soir. Alors que l’ASSE venait d’arracher une victoire précieuse face à l’ESTAC (2-3), une violente bagarre a éclaté… entre supporters stéphanois eux-mêmes. Les Magic Fans et les Green Angels, deux groupes historiques du kop, se sont affrontés dans des scènes d’une rare intensité.

Restée sous silence pendant près de deux jours, l’affaire a finalement été révélée par Le Progrès. D’après plusieurs témoignages concordants, les échauffourées auraient duré près de 40 minutes. Les coups ont fusé sans discontinuer, jusqu’à ce que les Green Angels décrochent leur bâche et quittent les tribunes avant la mi-temps. Les Magic Fans auraient fait de même vers 21h.

Tout serait parti d’un enchaînement explosif

Tout serait parti d’un enchaînement explosif : un vol d’étendard, un jet de verre d’eau, et la tension qui a brusquement viré à la violence. Des figures emblématiques des tribunes, venues tenter de calmer les esprits, ont même été prises à partie. Ces incidents interviennent à quelques jours du 7e tour de Coupe de France, que les Verts doivent disputer samedi à Dijon contre Quetigny.

Une réunion de sécurité s’est tenue ce lundi, et une interdiction de déplacement des supporters stéphanois est désormais sérieusement envisagée. Si elle est confirmée, les fans présents à Dijon n’auront pas le droit d’arborer les couleurs vertes. Une décision définitive pourrait tomber mercredi, et représenterait un nouveau coup dur pour le peuple vert déjà secoué par ces images inquiétantes.