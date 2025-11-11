ASSE : de nouveaux débordements en vue en Coupe de France ?

L’ASSE, qui fait son entrée en Coupe de France contre Quetigny ce samedi, croule sous les galères dans la mise en place de cette rencontre.

Le déplacement tant attendu des supporters stéphanois à Dijon pourrait bien tourner au cauchemar. Alors que l’ASSE doit affronter la modeste équipe de Quetigny ce samedi soir en Coupe de France, l’organisation du match s’annonce particulièrement compliquée.

Réunis lundi à la préfecture de Côte-d’Or pour discuter sécurité, les dirigeants des deux clubs concernés ainsi que le DFCO, qui prête son stade Gaston-Gérard pour l’occasion, ne sont toujours pas parvenus à un accord avec les autorités. Et pour cause : un véritable raz-de-marée vert est attendu, bien au-delà de la capacité du parcage visiteurs, limité à seulement 600 places.

Les autorités redoutent des débordements

Face à cet engouement massif, Ici Bourgogne précise que les autorités locales redoutent des débordements, notamment dans les deux seules tribunes ouvertes (les latérales). Résultat : une mesure radicale serait à l’étude, avec une possible interdiction de déplacement des supporters stéphanois.

Un scénario qui ferait l’effet d’une douche froide pour le peuple vert, prêt à envahir Dijon pour soutenir son équipe. D’autant que la billetterie en ligne n’a toujours pas rouvert – elle ne le fera pas avant ce mardi après-midi, voire mercredi au plus tard. Si la décision d’interdiction est confirmée, l’ambiance promet d’être bien plus terne que prévue dans les travées de Gaston-Gérard. L’ASSE est prévenue.