Maxime Bernauer (ASSE, 27 ans) pourrait manquer plusieurs semaines de compétition en raison d’une blessure au genou.

L’AS Saint-Étienne connaît un nouveau coup dur. Maxime Bernauer, l’un des éléments clés de la défense stéphanoise, pourrait être éloigné des terrains pour plusieurs semaines en raison d’une blessure au genou droit.

Selon les informations de Peuple Vert, la gêne ressentie par le défenseur de l’ASSE semble sérieuse. Les examens laissent envisager une intervention chirurgicale, vraisemblablement au niveau du ménisque. Le diagnostic définitif n’est pas encore tombé, mais l’option de l’opération apparaît désormais comme la plus probable.

Une opération inévitable pour Bernauer ?

Pour Bernauer et l’ASSE, la situation est préoccupante. Le joueur, capable d’évoluer à plusieurs postes dans la défense, représente un atout précieux dans le dispositif stéphanois. Son absence obligera donc le staff technique à revoir ses plans et à trouver des solutions temporaires, entre repositionnements tactiques et montée en puissance des jeunes du groupe.

Cette blessure arrive à un moment délicat de la saison, où chaque match compte pour l’ASSE dans sa lutte pour la montée et la consolidation de son effectif. Reste à espérer que l’intervention, si elle a lieu, se passe sans complication et que Bernauer puisse retrouver rapidement les terrains pour aider son équipe à repartir de l’avant.