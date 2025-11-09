Hier, Magic Fans et Green Angels se sont battus dans les tribunes du stade de l’Aube, provoquant le départ des seconds nommés dès la mi-temps. On sait désormais pourquoi.

Hier soir, pendant le match à Troyes, notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, a eu l’information que les choses avaient mal tourné pour les ultras de l’ASSE. Une bagarre a éclaté entre Magic Fans et Green Angels dans les tribunes du stade de l’Aube. Les forces de l’ordre seraient intervenues et les Green Angels auraient décidé de quitter l’enceinte dès la mi-temps, alors que leur équipe réalisait une superbe prestation (3-0 à la pause, 3-2 au final).

Une simple bousculade à l’origine des heurts ?

Pourquoi les deux groupes ultras se sont-ils battus alors qu’ils étaient chacun à un étage différent du parcage (le haut pour les Magic, le bas pour les Green) ? Selon L’Est Eclair, la raison serait assez navrante. Ce serait une… bousculade qui aurait mis le feu aux poudres. Le quotidien aubois parle également de « supporters bien éméchés » et annonce que « plusieurs blessés seraient à déplorer ».

Le plus ennuyeux dans cette histoire, c’est que même s’ils ne fréquentent pas la même tribune, les deux groupes vont se retrouver à Geoffroy-Guichard, et en plus grand nombre. Les risques de confrontation pour venger cette épisode troyen sont grands. La réception de Nancy le 22 novembre sera à suivre avec attention !