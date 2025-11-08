ASSE : à Troyes, Horneland espérait encore mieux de son équipe !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Troyes – ASSE : les Verts tombent le leader, les grands gagnants du succès dans l’Aube

La joie des Stéphanois après un but au stade de l'Aube.
Raphaël Nouet
8 novembre 2025

L’ASSE s’est imposée avec brio au stade de l’Aube (3-2) ce soir, face au leader de la L2. Un succès qui lui permet de revenir de l’ESTAC. Et de voir s’éloigner le spectre d’un renvoi d’Eirik Horneland.

Depuis une semaine et sa défaite sur la pelouse du Red Star (1-2), l’AS Saint-Etienne était rongée par le doute. Eirik Horneland apparaissait sans solution face à l’irrégularité de son équipe, à ses problèmes défensifs, si bien que son renvoi était envisagé. Ce déplacement à Troyes revêtait une énorme importance. Car en plus de sceller le destin du Norvégien, une défaite aurait mis l’ASSE à huit points de son hôte du jour. Mais une première mi-temps parfaite a vu les Verts marquer trois fois par Boakye (11e), Cardona (32e) et Duffus (45e). Les Troyens se sont réveillés après la pause, ont réduit la marque par Diop (62e) et Rippart (86e) mais l’ASSE n’a tremblé que cinq minutes. Avec ce succès 3-2, elle remonte à la 3e place et revient à seulement deux points de l’ESTAC. Et plusieurs Verts ont marqué des points dans l’Aube.

Horneland a inversé la tendance

Après une telle performance, Eirik Horneland sort évidemment renforcé. Le Norvégien donnait vraiment l’impression d’être perdu, il y a une semaine, à Bauer. Incapable de fournir la moindre explication aux contre-performances de son équipe ou d’imaginer des solutions pour s’en sortir. Mais ce samedi, l’ASSE a montré un tout autre visage. Notamment parce que son entraîneur a fait des choix forts, par exemple en sortant Ferreira, catastrophique à Saint-Ouen, au profit d’Appiah ou en laissant Davitashvili sur le banc. Ce soir, l’ASSE a justifié son statut de grand favori de la Ligue 2. Il lui reste désormais à maintenir ce niveau de performance lors des prochains matches…

Boakye et Pedro ont marqué des points

Titularisé à la place de Davitashvili, Boakye a ouvert le score à la 11e place après une jolie action collective et déviation judicieuse de Duffus. Titulaire en début de saison, il avait perdu sa place des derniers temps au bénéficie de Cardona. Le Ghanéen est certes irrégulier mais quand il est dans un bon jour comme ce soir, il n’a pas son pareil, au sein de l’effectif stéphanois, pour créer du danger, déstabiliser l’équipe adverse.

Aligné à la place de Bernauer dans l’axe de la défense, le jeune Kévin Pedro a brillé pour sa première titularisation de sa carrière en Ligue 2. Même si l’ESTAC était privée de son meilleur buteur, suspendu, il a fait bonne garde face à El Idrissy et ses coéquipiers. A seulement 19 ans, il a marqué des points et devrait être revu dans les prochaines semaines.

ASSELigue 2
#A la une

Les plus lus

Eirik Horneland lors du match face au Red Star.
ASSE...

ASSE : à Troyes, Horneland espérait encore mieux de son équipe !

Par Raphaël Nouet
La joie des joueurs du RC Lens après un but face à l'AS Monaco.
Ligue 1...

AS Monaco – RC Lens : les hommes forts de la démonstration sang et or

Par Raphaël Nouet
Orelsan assistant à un match de basket.
Liga...

Real Madrid : Orelsan prépare une réponse musclée à Mbappé

Par Raphaël Nouet
La joie des Stéphanois après un but au stade de l'Aube.
ASSE...

Troyes – ASSE : les Verts tombent le leader, les grands gagnants du succès dans l’Aube

Par Raphaël Nouet
Federic Balzaretti, nouveau directeur sportif adjoint du PSG.
Ligue 1...

OM : juste après Brest, le club annonce une recrue

Par Raphaël Nouet
Les supporters de l'ASSE lors d'un match à Geoffroy-Guichard.
ASSE...

ASSE : des bagarres entre ultras ternissent le match à Troyes

Par Raphaël Nouet
Le milieu du FC Nantes Kwon lors du match face au Havre.
FC Nantes...

HAC – FC Nantes : les tops et les flops d’un nul très frustrant

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
AS Monaco...

AS Monaco – RC Lens : le onze sang et or pour le choc en Principauté

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi lors de la victoire de l'OM sur le Stade Brestois.
Ligue 1...

OM : après Brest, De Zerbi colle un taquet aux critiques

Par Raphaël Nouet
La joie d'Aubameyang et Vermeeren après le but du Gabonais lors d'OM-Brest (3-0).
Ligue 1...

OM – SB29 : Gomes et Aubameyang délivrés, Vermeeren impressionnant, les notes des Olympiens

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, lors du match à Séville.
Mercato...

OL Mercato : la drôle de réponse de Fonseca à la rumeur Endrick

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland donnant des consignes depuis le bord de la touche lors de Red Star-ASSE.
ASSE...

Troyes – ASSE : la compo d’Horneland pour sauver sa peau et se relancer

Par Raphaël Nouet
La joie des Marseillais après un but inscrit face au Stade Brestois.
Ligue 1...

L’OM bat le Stade Brestois et passe leader, les enseignements de la victoire

Par Raphaël Nouet
Luis Castro, tout sourire, avant le match du FC Nantes face à Metz.
FC Nantes...

Le Havre – FC Nantes : le onze de Castro pour se rassurer

Par Raphaël Nouet
Jérémy Jacquet en action lors du match entre le Paris FC et le Stade Rennais.
Mercato...

Le Stade Rennais prêt à céder Jérémy Jacquet à un géant européen !

Par Raphaël Nouet
Luis Diaz célébrant son but contre l'Union Berlin cet après-midi.
Ligue 1...

PSG : Diaz se fait pardonner son attentat sur Hakimi avec un but incroyable (vidéo)

Par Raphaël Nouet
L'entrée de Geoffroy-Guichard, avec le logo de l'ASSE imprimé sur les marches.
ASSE...

ASSE Mercato : le Stade Rennais vise aussi le nouveau Ünder (ex-OM)

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick au milieu de ses joueurs, lors de l'entraînement du FC Barcelone ouvert aux supporters au Camp Nou.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick confirme un souci avec Yamal et un coup dur

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Vinicius Jr se félicitant après un but du Real Madrid.
Liga...

Mbappé et Vinicius Jr vendus en Arabie pour combler l’énorme dette du Real Madrid ?

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi au milieu de ses joueurs, applaudissant les supporters, après le match perdu contre l'Atalanta.
Ligue 1...

OM – SB29 : le onze marseillais pour aller chercher la 1ère place

Par Raphaël Nouet
ASSE, FC Nantes Mercato : Stassin et Abline fixés pour cet hiver, un club de L1 vend la mèche !
ASSE...

ASSE, FC Nantes Mercato : Stassin et Abline fixés pour cet hiver, un club de L1 vend la mèche !

Par William Tertrin
OM : une belle histoire du vestiaire vire au règlement de comptes
Ligue 1...

OM : une belle histoire du vestiaire vire au règlement de comptes

Par William Tertrin
PSG : Luis Enrique évoque le mercato et le successeur d’Hakimi, l’OL est prévenu !
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique évoque le mercato et le successeur d’Hakimi, l’OL est prévenu !

Par William Tertrin
OL : avant le PSG, Fonseca annonce deux mauvaises nouvelles et recadre une recrue
Ligue 1...

OL : avant le PSG, Fonseca annonce deux mauvaises nouvelles et recadre une recrue

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet