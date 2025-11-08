L’ASSE s’est imposée avec brio au stade de l’Aube (3-2) ce soir, face au leader de la L2. Un succès qui lui permet de revenir de l’ESTAC. Et de voir s’éloigner le spectre d’un renvoi d’Eirik Horneland.

Depuis une semaine et sa défaite sur la pelouse du Red Star (1-2), l’AS Saint-Etienne était rongée par le doute. Eirik Horneland apparaissait sans solution face à l’irrégularité de son équipe, à ses problèmes défensifs, si bien que son renvoi était envisagé. Ce déplacement à Troyes revêtait une énorme importance. Car en plus de sceller le destin du Norvégien, une défaite aurait mis l’ASSE à huit points de son hôte du jour. Mais une première mi-temps parfaite a vu les Verts marquer trois fois par Boakye (11e), Cardona (32e) et Duffus (45e). Les Troyens se sont réveillés après la pause, ont réduit la marque par Diop (62e) et Rippart (86e) mais l’ASSE n’a tremblé que cinq minutes. Avec ce succès 3-2, elle remonte à la 3e place et revient à seulement deux points de l’ESTAC. Et plusieurs Verts ont marqué des points dans l’Aube.

Horneland a inversé la tendance

Après une telle performance, Eirik Horneland sort évidemment renforcé. Le Norvégien donnait vraiment l’impression d’être perdu, il y a une semaine, à Bauer. Incapable de fournir la moindre explication aux contre-performances de son équipe ou d’imaginer des solutions pour s’en sortir. Mais ce samedi, l’ASSE a montré un tout autre visage. Notamment parce que son entraîneur a fait des choix forts, par exemple en sortant Ferreira, catastrophique à Saint-Ouen, au profit d’Appiah ou en laissant Davitashvili sur le banc. Ce soir, l’ASSE a justifié son statut de grand favori de la Ligue 2. Il lui reste désormais à maintenir ce niveau de performance lors des prochains matches…

Boakye et Pedro ont marqué des points

Titularisé à la place de Davitashvili, Boakye a ouvert le score à la 11e place après une jolie action collective et déviation judicieuse de Duffus. Titulaire en début de saison, il avait perdu sa place des derniers temps au bénéficie de Cardona. Le Ghanéen est certes irrégulier mais quand il est dans un bon jour comme ce soir, il n’a pas son pareil, au sein de l’effectif stéphanois, pour créer du danger, déstabiliser l’équipe adverse.

Aligné à la place de Bernauer dans l’axe de la défense, le jeune Kévin Pedro a brillé pour sa première titularisation de sa carrière en Ligue 2. Même si l’ESTAC était privée de son meilleur buteur, suspendu, il a fait bonne garde face à El Idrissy et ses coéquipiers. A seulement 19 ans, il a marqué des points et devrait être revu dans les prochaines semaines.