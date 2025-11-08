Des bagarres entre Magic Fans et Green Angels ont éclaté au stade de l’Aube, provoquant le départ des premiers nommés.

L’AS Saint-Etienne est en train de réaliser un très gros coup au stade de l’Aube. Une semaine après s’être inclinée 1-2 sur la pelouse du Red Star, elle est en train de se payer le scalp du leader de la Ligue 2. En plus de se rapprocher des Aubois au classement, elle reprendrait confiance en ses moyens et verrait le spectre d’un licenciement de son entraîneur, Eirik Horneland, s’éloigner. Hélas, si c’a été la fête sur le terrain lors de ces 45 premières minutes, ça n’a pas été le cas dans les tribunes !

Affrontements entre Magic et Green

Des bagarres auraient opposé Green Angels et Magic Fans. Les derniers nommés ont même débâché et quitté le stade de l’Aube dès la mi-temps ! Que s’est-il passé ? Pour le moment, on ne sait pas. Les Green Angels étaient situés dans l’étage supérieur du parcage, les Magic Fans en dessous. Ce qui est sûr, c’est que les forces de l’ordre sont intervenues, faisant usage de gaz lacrymogène, même si cela n’a pas entraîné l’arrêt momentané de la partie.

Cette tension entre ultras tombe au mauvais moment car l’AS Saint-Etienne, qui tangue quelque peu au niveau sportif depuis quelques semaines, n’a pas besoin de ça…