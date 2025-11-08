OM : juste après Brest, le club annonce une recrue
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : des bagarres entre ultras ternissent le match à Troyes

Les supporters de l'ASSE lors d'un match à Geoffroy-Guichard.
Raphaël Nouet
8 novembre 2025

Des bagarres entre Magic Fans et Green Angels ont éclaté au stade de l’Aube, provoquant le départ des premiers nommés.

L’AS Saint-Etienne est en train de réaliser un très gros coup au stade de l’Aube. Une semaine après s’être inclinée 1-2 sur la pelouse du Red Star, elle est en train de se payer le scalp du leader de la Ligue 2. En plus de se rapprocher des Aubois au classement, elle reprendrait confiance en ses moyens et verrait le spectre d’un licenciement de son entraîneur, Eirik Horneland, s’éloigner. Hélas, si c’a été la fête sur le terrain lors de ces 45 premières minutes, ça n’a pas été le cas dans les tribunes !

Affrontements entre Magic et Green

Des bagarres auraient opposé Green Angels et Magic Fans. Les derniers nommés ont même débâché et quitté le stade de l’Aube dès la mi-temps ! Que s’est-il passé ? Pour le moment, on ne sait pas. Les Green Angels étaient situés dans l’étage supérieur du parcage, les Magic Fans en dessous. Ce qui est sûr, c’est que les forces de l’ordre sont intervenues, faisant usage de gaz lacrymogène, même si cela n’a pas entraîné l’arrêt momentané de la partie.

Cette tension entre ultras tombe au mauvais moment car l’AS Saint-Etienne, qui tangue quelque peu au niveau sportif depuis quelques semaines, n’a pas besoin de ça…

ASSELigue 2
#A la une

Les plus lus

Federic Balzaretti, nouveau directeur sportif adjoint du PSG.
Ligue 1...

OM : juste après Brest, le club annonce une recrue

Par Raphaël Nouet
Les supporters de l'ASSE lors d'un match à Geoffroy-Guichard.
ASSE...

ASSE : des bagarres entre ultras ternissent le match à Troyes

Par Raphaël Nouet
Le milieu du FC Nantes Kwon lors du match face au Havre.
FC Nantes...

HAC – FC Nantes : les tops et les flops d’un nul très frustrant

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
AS Monaco...

AS Monaco – RC Lens : le onze sang et or pour le choc en Principauté

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi lors de la victoire de l'OM sur le Stade Brestois.
Ligue 1...

OM : après Brest, De Zerbi colle un taquet aux critiques

Par Raphaël Nouet
La joie d'Aubameyang et Vermeeren après le but du Gabonais lors d'OM-Brest (3-0).
Ligue 1...

OM – SB29 : Gomes et Aubameyang délivrés, Vermeeren impressionnant, les notes des Olympiens

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, lors du match à Séville.
Mercato...

OL Mercato : la drôle de réponse de Fonseca à la rumeur Endrick

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland donnant des consignes depuis le bord de la touche lors de Red Star-ASSE.
ASSE...

Troyes – ASSE : la compo d’Horneland pour sauver sa peau et se relancer

Par Raphaël Nouet
La joie des Marseillais après un but inscrit face au Stade Brestois.
Ligue 1...

L’OM bat le Stade Brestois et passe leader, les enseignements de la victoire

Par Raphaël Nouet
Luis Castro, tout sourire, avant le match du FC Nantes face à Metz.
FC Nantes...

Le Havre – FC Nantes : le onze de Castro pour se rassurer

Par Raphaël Nouet
Jérémy Jacquet en action lors du match entre le Paris FC et le Stade Rennais.
Mercato...

Le Stade Rennais prêt à céder Jérémy Jacquet à un géant européen !

Par Raphaël Nouet
Luis Diaz célébrant son but contre l'Union Berlin cet après-midi.
Ligue 1...

PSG : Diaz se fait pardonner son attentat sur Hakimi avec un but incroyable (vidéo)

Par Raphaël Nouet
L'entrée de Geoffroy-Guichard, avec le logo de l'ASSE imprimé sur les marches.
ASSE...

ASSE Mercato : le Stade Rennais vise aussi le nouveau Ünder (ex-OM)

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick au milieu de ses joueurs, lors de l'entraînement du FC Barcelone ouvert aux supporters au Camp Nou.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick confirme un souci avec Yamal et un coup dur

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Vinicius Jr se félicitant après un but du Real Madrid.
Liga...

Mbappé et Vinicius Jr vendus en Arabie pour combler l’énorme dette du Real Madrid ?

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi au milieu de ses joueurs, applaudissant les supporters, après le match perdu contre l'Atalanta.
Ligue 1...

OM – SB29 : le onze marseillais pour aller chercher la 1ère place

Par Raphaël Nouet
ASSE, FC Nantes Mercato : Stassin et Abline fixés pour cet hiver, un club de L1 vend la mèche !
ASSE...

ASSE, FC Nantes Mercato : Stassin et Abline fixés pour cet hiver, un club de L1 vend la mèche !

Par William Tertrin
OM : une belle histoire du vestiaire vire au règlement de comptes
Ligue 1...

OM : une belle histoire du vestiaire vire au règlement de comptes

Par William Tertrin
PSG : Luis Enrique évoque le mercato et le successeur d’Hakimi, l’OL est prévenu !
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique évoque le mercato et le successeur d’Hakimi, l’OL est prévenu !

Par William Tertrin
OL : avant le PSG, Fonseca annonce deux mauvaises nouvelles et recadre une recrue
Ligue 1...

OL : avant le PSG, Fonseca annonce deux mauvaises nouvelles et recadre une recrue

Par William Tertrin
Stade Rennais : la victoire à Paris a viré au cauchemar… à cause du FC Nantes
FC Nantes...

Stade Rennais : la victoire à Paris a viré au cauchemar… à cause du FC Nantes

Par William Tertrin
ASSE : Horneland sur un siège éjectable à Troyes, Kilmer a déjà une petite idée
ASSE...

ASSE : Horneland sur un siège éjectable à Troyes, Kilmer a déjà une petite idée

Par William Tertrin
Jonathan Clauss, le latéral de l'OGC Nice.
Angers SCO...

Revue de presse : nouvelle étape dans l’épisode Clauss à l’OGC Nice

Par William Tertrin
Le président du PSG et de beIN, Nasser al-Khelaïfi.
FC Barcelone...

Mercato : un champion du Monde en discussions avec le PSG, sacré coup dur au FC Barcelone

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet