Pour la première fois, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a déclaré que Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, qui ont démarré sur le banc à Troyes (3-2), pourraient partir cet hiver !

On s’attendait à des changements dans le onze de départ, hier, à l’AS Saint-Etienne, une semaine après la défaite sur la pelouse du Red Star (1-2). Et Eirik Horneland n’a pas déçu. Au niveau offensif, on pensait que Lucas Stassin ferait son retour dans la composition de départ, raté. Le Belge a une nouvelle fois débuté sur le banc, en compagnie de Zuriko Davitashvili ! Les deux stars offensives ont regardé le trio Boakye-Duffus-Cardona briller et faire la différence.

« Il y a de quoi faire offensivement s’ils décident de partir »

A la 11e minute, Duffus a subtilement dévié la balle pour Boakye, dont la frappe en force a trompé le gardien troyes. A la 32e, ça a été au tour de Boakye d’être passeur décisif, cette fois pour Cardona. Enfin, à la 45e, c’est une nouvelle fois le Ghanéen qui a servi Duffus pour le troisième but. Le trio s’est montré aussi inspiré que complémentaire, ce qui a permis à l’ASSE de décrocher une victoire (3-2) très importante. Et a peut-être convaincu Horneland et sa direction de laisser filer Stassin et Davitashvili cet hiver…

En effet, en conférence de presse, Eirik Horneland a pour la première fois ouvert la porte au Belge et au Géorgien, tous deux désireux de quitter le Forez depuis la relégation en L2 : « On verra en fonction de l’évolution de leurs blessures mais c’est sûr que l’on reverra ce trio Boakye-Duffus-Cardona qui a bien fonctionné ce soir. Lucas et Zuriko sont avec nous et on compte sur eux. Mais il y a de quoi faire offensivement s’ils décident de partir ». Cela reste du conditionnel mais c’est un sacré changement par rapport à l’inflexibilité du club concernant un départ des deux stars durant l’été !