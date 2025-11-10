Parenthèse dans la saison de l’ASSE le week-end prochain, étant donné que les Verts affronteront Quetigny en Coupe de France. Et Aïmen Moueffek a déjà commencé à alerter ses coéquipiers.

Samedi soir, l’ASSE s’est rassurée en s’imposant sur la pelouse de Troyes, leader de Ligue 2, sur le score de 3-2. Une victoire précieuse pour les Verts, qui avaient besoin de se relancer après quelques résultats mitigés ces dernières semaines. Grâce à cette performance, l’équipe d’Eirik Horneland montre qu’elle reste un prétendant sérieux aux premières places et qu’elle possède la capacité de renverser les situations difficiles, même sur le terrain des équipes les plus solides du championnat. La rencontre a été marquée par un match intense et riche en occasions, où les Stéphanois ont su faire preuve de caractère et de combativité, des qualités indispensables pour aspirer à de grandes ambitions cette saison.

Désormais, place à la trêve, qui s’annonce particulièrement chargée pour les Verts. Mais la pause sera courte, car l’ASSE devra rapidement se concentrer sur la Coupe de France, compétition qui fait vibrer les clubs amateurs comme professionnels à chaque tour. Les Stéphanois affronteront Quetigny samedi prochain, au stade Gaston-Gérard. Ce 7e tour de la compétition promet d’être une rencontre atypique et intéressante : d’un côté, un club historique, habitué aux joutes de haut niveau ; de l’autre, une équipe de Régional 2, qui représente l’enthousiasme et la passion du football amateur. Le contraste entre les deux formations sera saisissant, mais c’est aussi ce qui fait la beauté de la Coupe de France. Chaque année, ces rencontres créent des moments inoubliables et offrent aux petites équipes l’opportunité de se mesurer aux plus grands.

Moueffek prévient les Verts

Aïmen Moueffek, le jeune milieu stéphanois, est pleinement conscient des pièges que ce type de match peut représenter. Après la victoire à Troyes, il a insisté sur l’importance de rester concentré et de ne pas sous-estimer l’adversaire. « Maintenant, c’est Coupe de France, on va aller chercher la victoire comme dans tous les matchs. Il ne va pas falloir négliger les équipes en face. Chaque équipe va donner sa vie contre Saint-Étienne, alors il faut être prêt », a-t-il déclaré. Ses propos reflètent bien l’état d’esprit que l’ASSE souhaite imposer dans cette compétition : sérieux, respectueux de l’adversaire et déterminé à aller de l’avant. Dans ce genre de rencontre, le moindre relâchement peut coûter cher, et les équipes de Régional 2 n’hésitent jamais à se surpasser face à des formations professionnelles.

Cette rencontre sera également l’occasion pour Horneland de faire tourner son effectif et de donner du temps de jeu à des joueurs qui ont moins participé aux matches de Ligue 2, surtout que des joueurs majeurs seront en sélection. La Coupe de France est souvent le théâtre de surprises, et chaque joueur appelé à évoluer aura la responsabilité de répondre présent. Pour les jeunes comme pour les titulaires, c’est un test de caractère et d’engagement, mais aussi une opportunité de montrer leurs qualités et de gagner en confiance. La dimension psychologique de ces matchs ne doit pas être sous-estimée : pour les amateurs de Quetigny, affronter un club de la stature de Saint-Étienne est un événement majeur, et il est certain que les locaux mettront tout en œuvre pour créer la surprise.

Attention au piège

Enfin, cette confrontation s’inscrit dans une saison où l’ASSE vise la remontée immédiate en Ligue 1. Chaque victoire, qu’elle soit en championnat ou en Coupe de France, contribue à instaurer une dynamique positive. La rencontre à Troyes a démontré que le groupe possède les ressources pour surmonter les obstacles et se battre jusqu’au bout. L’objectif reste clair : avancer match après match, garder une cohésion solide et profiter de chaque opportunité pour renforcer la confiance du collectif.

Avec cette victoire rassurante et la perspective d’un match de Coupe de France excitant, les Stéphanois se préparent à vivre une période intense mais prometteuse. Samedi prochain, face à Quetigny, ils devront allier sérieux et efficacité pour poursuivre leur parcours et continuer à faire rêver leurs supporters.