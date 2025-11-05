PSG – Bayern : Ménès hurle au scandale, Dembélé se fait massacrer
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : bonne nouvelle à venir pour les Verts durant la trêve ?

Eirik Horneland (ASSE)
William Tertrin
5 novembre 2025

Attraction du 7e tour de la Coupe de France, l’ASSE en sait un peu plus sur son match face à l’AS Quetigny, et pourrait même jouer dans le Chaudron !

L’AS Quetigny, club évoluant en Régional 2, accueillera l’AS Saint-Étienne pour le 7ᵉ tour de la Coupe de France, marquant l’entrée en lice des Verts dans la compétition, en pleine trêve internationale ! Cette semaine, la qualification de Quetigny a été confirmée après que l’appel de l’ASSE concernant le sixième tour ait été rejeté.

GG… ou GG ?

La rencontre sera diffusée par beIN Sports et programmée le samedi 15 novembre à 20h30. Mais le lieu exact reste à déterminer. En effet, selon Le Progrès, le petit stade des Cèdres est trop modeste pour accueillir un tel événement.

Deux options sont envisagées : jouer au stade Gaston-Gérard de Dijon, surtout depuis l’élimination du DFCO par Selongey (Régional 1), ou au stade Geoffroy-Guichard, ce qui serait une meilleure nouvelle pour les Verts, qui n’auraient donc pas à faire le déplacement. Une décision officielle devrait tomber ce mercredi à midi, après la finalisation des discussions.

ASSELigue 2

Les plus lus

Ousmane Dembélé réconforté par Marquinhos au moment de sa sortie lors de PSG-Bayern.
Ligue des champions...

PSG – Bayern : Ménès hurle au scandale, Dembélé se fait massacrer

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi au bord du terrain lors du match entre le Sporting et l'OM.
Ligue des champions...

OM : coup tactique et énorme surprise de De Zerbi face à l’Atalanta

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : bonne nouvelle à venir pour les Verts durant la trêve ?

Par William Tertrin
Achraf Hakimi sortant sur blessure lors de PSG - Bayern
Ligue des champions...

PSG : un premier verdict est tombé pour les blessures de Dembélé et Hakimi !

Par Fabien Chorlet
Lamine Yamal se prenant la tête lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone.
FC Barcelone...

Après Nicki Nicole, Lamine Yamal a pris une grande résolution avec la presse people

Par Raphaël Nouet
Bradley Barcola lors de PSG - Bayern
Ligue des champions...

PSG – Bayern Munich : les réactions à chaud de Barcola et Kvaratskhelia

Par Fabien Chorlet
Luis Diaz au moment d'inscrire son premier but
Ligue des champions...

Le PSG tombe face au Bayern Munich, les notes des Parisiens

Par Fabien Chorlet
Le Real Madrid perd son invincibilité à Liverpool malgré un Courtois XXL… les notes des Madrilènes
Ligue des champions...

Le Real Madrid perd son invincibilité à Liverpool malgré un Courtois XXL… les notes des Madrilènes

Par William Tertrin
PSG – Bayern Munich : après Doué, Luis Enrique perd Dembélé et Hakimi !
Ligue des champions...

PSG – Bayern Munich : après Doué, Luis Enrique perd Dembélé et Hakimi !

Par William Tertrin
FC Barcelone : avant Bruges, Flick parle encore de Yamal et encense Lewandowski
FC Barcelone...

FC Barcelone : avant Bruges, Flick parle encore de Yamal et encense Lewandowski

Par William Tertrin
Le juge de ligne blessé lors du derby entre l'ASSE et l'OL.
ASSE...

ASSE – OL : le verdict est tombé pour les deux supporters auteurs du jet de pièce sur l’arbitre

Par William Tertrin
Louis Leroux contrôlant le ballon lors du match entre le FC Nantes et le FC Metz.
FC Nantes...

Stade Rennais Mercato : Leroux (FC Nantes), ça se tente ou pas ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique (PSG)
Ligue des champions...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter le Bayern Munich

Par William Tertrin
Xabi Alonso lors d'un match du Real Madrid.
Ligue des champions...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Liverpool

Par William Tertrin
OM : le geste très touchant de Roberto De Zerbi pour Bilal Nadir
Ligue 1...

OM : le geste très touchant de Roberto De Zerbi pour Bilal Nadir

Par William Tertrin
OL Mercato : Lyon sécurise l’avenir de sa pépite offensive (officiel)
Mercato...

OL Mercato : Lyon sécurise l’avenir de sa pépite offensive (officiel)

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : une nouvelle signature chez les Sang et Or (officiel)
Mercato...

RC Lens Mercato : une nouvelle signature chez les Sang et Or (officiel)

Par William Tertrin
Nayef Aguerd demandant l'entrée des soigneurs lors du match OM-Lorient.
Ligue des champions...

OM – Atalanta : annoncé forfait, Nayef Aguerd est bien présent à l’entraînement !

Par William Tertrin
RC Lens : une mauvaise nouvelle et une menace pour le choc face à Strasbourg
Ligue 1...

RC Lens : une mauvaise nouvelle et une menace pour le choc face à Strasbourg

Par William Tertrin
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Le FC Barcelone a un énorme coup à faire pour le prochain mercato estival !

Par William Tertrin
OM : Longoria et Benatia ont attiré un géant du football
Ligue 1...

OM : Longoria et Benatia ont attiré un géant du football

Par William Tertrin
Xabi Alonso lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : déjà la fin de l’année pour un titulaire de Xabi Alonso !

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match face au Red Star.
ASSE...

ASSE : quels changements Horneland doit-il faire pour le choc à Troyes ?

Par Raphaël Nouet
PSG : Désiré Doué élu Golden Boy 2025 ! (officiel)
Ligue 1...

PSG : Désiré Doué élu Golden Boy 2025 ! (officiel)

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet