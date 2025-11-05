ASSE : bonne nouvelle à venir pour les Verts durant la trêve ?

Attraction du 7e tour de la Coupe de France, l’ASSE en sait un peu plus sur son match face à l’AS Quetigny, et pourrait même jouer dans le Chaudron !

L’AS Quetigny, club évoluant en Régional 2, accueillera l’AS Saint-Étienne pour le 7ᵉ tour de la Coupe de France, marquant l’entrée en lice des Verts dans la compétition, en pleine trêve internationale ! Cette semaine, la qualification de Quetigny a été confirmée après que l’appel de l’ASSE concernant le sixième tour ait été rejeté.

GG… ou GG ?

La rencontre sera diffusée par beIN Sports et programmée le samedi 15 novembre à 20h30. Mais le lieu exact reste à déterminer. En effet, selon Le Progrès, le petit stade des Cèdres est trop modeste pour accueillir un tel événement.

Deux options sont envisagées : jouer au stade Gaston-Gérard de Dijon, surtout depuis l’élimination du DFCO par Selongey (Régional 1), ou au stade Geoffroy-Guichard, ce qui serait une meilleure nouvelle pour les Verts, qui n’auraient donc pas à faire le déplacement. Une décision officielle devrait tomber ce mercredi à midi, après la finalisation des discussions.