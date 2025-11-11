ASSE : un arrêté est tombé pour Quetigny, l’Etat a arrêté le nombre de fauteurs de troubles verts

Le préfet de Côte-d’Or a publié un arrêté pour interdire la présence de supporters de l’ASSE samedi à Dijon pour le match de Coupe de France face à Quetigny.

Initialement, c’est mercredi que la sanction devait tomber. Mais le préfet de Côte-d’Or n’a pas voulu attendre. Il a publié ce mardi un arrêté interdisant la présence de tout supporter stéphanois à l’intérieur du stade Gaston-Gérard de Dijon, qui accueillera le 7e tour de la Coupe de France entre les amateurs de Quetigny et l’ASSE. Les Green Angels et les Magic Fans payent ainsi leur bagarre à Troyes (3-2) samedi dernier…

L’arrêté parle de 1.400 supporters à risques

Dans l’arrêté, les événements aubois sont évidemment évoqués, mais pas que… Il est notamment question de 1.400 supporters stéphanois à risques, appartenant aux deux groupes ultras, et aussi au fait que les déplacements de l’ASSE sont « fréquemment source de troubles à l’ordre public ». Ce qui laisse à penser que même s’il n’y avait pas eu de bagarre à Troyes, les ultras stéphanois auraient été interdits de déplacement à Dijon, où 10.000 spectateurs sont attendus.

La division nationale de lutte contre le hooliganisme a classé la rencontre entre Quetigny et l’ASSE 3 sur 5, alors qu’il n’y a aucun antécédent entre les deux clubs. On peut donc imaginer que d’autres arrêtés viendront frapper les prochains matches des Verts à l’extérieur…