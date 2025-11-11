Dans deux samedis, l’AS Saint-Etienne accueillera Nancy en championnat. Les Lorrains sont en crise, leur entraîneur attend une réaction.

Après sa victoire sur la pelouse du leader troyen (3-2), l’AS Saint-Etienne est remontée sur la 3e marche du podium de L2 et est revenue à deux points de la tête. Dans deux samedis, elle devra confirmer ce succès face au promu nancéien, qui connaît une première partie de saison compliquée (15e, 4 victoires, 3 nuls, 7 défaites). Mais Eirik Horneland et ses hommes sont prévenus : les Lorrains seront remontés dans le Forez. Leur entraîneur, Pablo Correia, a tenu des propos forts après leur revers à domicile contre Laval (0-2) vendredi dernier.

« Il faudra une réaction »

« Je ne sais pas si c’est inquiétant parce que c’est la première fois que je vois à Picot une équipe aussi à l’aise que ça. C’est pour ça que je dis qu’il faudra une réaction, une intervention parce l’entraineur doit voir qui sont les joueurs qui sont capables d’avancer dans une période difficile. Il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau auquel on les attendait. »

« Il va falloir trouver un semblant d’équipe qui veut se battre et qui crée. Moi mon métier, c’est de trouver les solutions. Je suis en partie responsable du résultat d’aujourd’hui. Je ne suis pas responsable des joueurs qui se cachent pour ne pas voir le ballon mais je suis une partie prenante des résultats aujourd’hui. Probablement la plus grande partie. Si on fait une prestation comme ça, c’est que je me suis trompé dans les choix des joueurs. »