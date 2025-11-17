Stade Rennais : Pogba prêt à faire exploser la belle série de Beye ?
RC Lens : Sage a lâché une info très importante pour le choc contre Strasbourg

L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, en interview après le match à Rennes.
William Tertrin
17 novembre 2025

Avec Jonathan Gradit suspendu face à Strasbourg, on sait désormais qui Pierre Sage devrait titulariser samedi.

Au RC Lens, la trêve internationale n’a pas seulement servi à recharger les batteries. Elle a aussi permis d’éclaircir certains choix à venir, notamment en défense, où Pierre Sage a discrètement fait passer un message clé avant la réception de Strasbourg samedi (17 h). Alors que Jonathan Gradit sera suspendu pour cette rencontre, l’entraîneur lensois a glissé une information lourde de sens : Ismaëlo Ganiou pourrait être la grande surprise du week-end.

Les joueurs lensois ont été studieux

Durant cette pause, les Sang et Or ont bénéficié d’un jour de repos supplémentaire après leur éclatant succès décroché sur la pelouse de Monaco (4-1). Une récompense logique après un début d’année intense et énergivore. Pourtant, selon L’Équipe, malgré quatre jours de coupure, la moitié de l’effectif s’est spontanément présentée à la Gaillette dès mercredi dernier, veille de la reprise officielle. Un signe fort que souligne le coach : « Ça veut dire que les joueurs se prennent en main. Mais c’est à leur discrétion, il n’y a pas de caractère obligatoire. On ne juge pas. Si certains ont besoin de repos, c’est bien aussi. L’important, c’est que cette période soit régénératrice tant sur le plan athlétique qu’émotionnel. »

Mais là où Sage est resté particulièrement attentif, c’est sur son secteur défensif. La suspension de Gradit, pilier de l’arrière-garde lensoise, oblige le staff à trouver une solution fiable et rapide. C’est dans ce contexte que le nom d’Ismaëlo Ganiou a surgi avec insistance. Le jeune défenseur, qui avait été expulsé pour sa première titularisation face à Auxerre, a été envoyé jouer avec la réserve contre Feyenoord (défaite 2-1). Un choix stratégique assumé, destiné à lui redonner du rythme et du temps de jeu.

Plusieurs autres options étaient possibles

« Notre défenseur Jonathan Gradit sera suspendu. On a envoyé Pierre-Ismaëlo Ganiou jouer avec la réserve contre Feyenoord pour récupérer des minutes et prendre du rythme. Ça peut être une opportunité pour lui », a confié Sage. Une phrase qui n’a rien d’anodin. À quelques jours d’un affrontement importantissime pour la bataille du haut de tableau, cette confidence ressemble à un message public : Ganiou est bel et bien candidat à une place de titulaire.

Plusieurs autres options étaient tout de même possibles, avec le retour de Machado dans le onze, ce qui obligeait Sage à décaler Udol axe gauche, Sarr au centre, et Baidoo à droite. Des changements de positions qui ne sont pas forcément au goût de l’entraîneur lensois.

Ganiou devra être solide

Pour Lens, ce potentiel changement revêt plusieurs enjeux. D’abord, maintenir l’équilibre défensif qui a permis au club de s’imposer comme une des meilleures défenses du championnat cette saison. Ensuite, tester la capacité du jeune défenseur à répondre dans un match à haute intensité face à une formation strasbourgeoise souvent difficile à manœuvrer. Enfin, confirmer que la concurrence interne est plus que jamais une réalité sous l’ère Sage.

À l’approche du choc, l’entraîneur lensois a donc déjà livré l’information la plus importante de la semaine : le possible titularisation de Ganiou. Une décision qui pourrait marquer un tournant dans la gestion de son groupe… et peut-être une belle opportunité pour un joueur qui attend son heure.

