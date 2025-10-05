Après la victoire du RC Lens face à Auxerre, Pierre Sage a fait un gros mea culpa sur sa gestion du cas Ismaëlo Ganiou, expulsé à la 73e minute.

Samedi soir, le RC Lens a vécu un match intense à Auxerre (1-2), marqué par une expulsion qui aurait pu coûter cher. À la 73e minute, Ismaëlo Ganiou, jeune défenseur central de 20 ans qui vivait sa première en pro avec le RCL, a reçu un deuxième carton jaune, laissant son équipe à dix pendant plus de vingt minutes. Il aurait d’ailleurs pu être expulsé plus tôt, après une faute sur Mara à la 58e minute. Un baptême du feu en Ligue 1 marqué par la rigueur du haut niveau. Mais malgré cette situation délicate, Lens a fini par s’imposer, grâce à un but décisif de Sima dans les derniers instants.

« Le pari n’a pas été bon de ma part »

De son côté, Pierre Sage, l’entraîneur lensois, a fait le choix de ne pas sortir Ganiou, même en le voyant en difficulté. Dans un documentaire diffusé par Ligue 1+ ce dimanche, on a même pu voir Florian Thauvin s’adresser à son entraîneur en lui disant : « Sors-le, il va se prendre un rouge ». Un choix que Sage a expliqué après le match : « Regrettable, même si je pense qu’on aurait pu l’anticiper, mais ça faisait faire beaucoup de changements dans l’équipe. »

Sans défenseur central disponible sur le banc, il a évalué la situation avec son adjoint Jamal Alioui : « Mais ça faisait changer trop de positions, ça faisait décaler trois joueurs (Baidoo, Sarr et Udol), ça désorganisait trop l’équipe dans un moment où on avait besoin d’être beaucoup plus stable. J’ai joué la carte de l’équilibre, mais au final, l’équilibre se situait dans la variété numérique. On sentait les choses venir, il avait déjà eu une intervention limite. Le pari n’a pas été bon de ma part », a reconnu un Sage très lucide, lui qui avait également reconnu son erreur en faisant entrer Fofana à la place d’Édouard à la 41e.

Propos rapportés par nos confrères de La Voix du Nord.