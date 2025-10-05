Après un succès arraché sur le fil à Auxerre (2-1), Pierre Sage peut souffler un peu… et savourer les performances de ses nouvelles recrues.

Le RC Lens passera la trêve hivernale au chaud. Grâce à une solidarité encore affichée hier à Auxerre, les Sang et Or ont su s’imposer au cordeau pour rester dans le wagon de tête en Ligue 1. Seul bémol : Pierre Sage a aussi donné des nouvelles d’Odsonne Edouard, sorti sur blessure et touché aux ischios.

« Je suis content pour les deux », a reconnu le coach du RC Lens, en parlant de ses recrues, arrivées en fin de mercato et qui ont su travailler dur pour gagner leur place. Un investissement qui s’est transformé en récompense concrète sur le terrain.

La blessure d’Edouard avait obligé Sage à ajuster son plan de jeu. Rayan Fofana a été lancé dans l’axe, laissant Abdallah Sima sur le banc. « Je voulais une solution dans la profondeur mais ça nous a poussés à trop accélérer notre jeu pour attaquer cette profondeur. C’était une erreur », concède-t-il. Heureusement, Sima est rapidement apparu comme le héros inattendu du match.

« Et je suis très heureux pour lui », poursuit Sage, tout en restant critique sur la performance collective. Sima avait déjà montré son impact avant même de marquer, avec une tête sur le poteau. Sa célébration avec le public et ses coéquipiers a fait plaisir à voir, et le coach du RC Lens ne cache pas qu’il pourrait lui offrir encore plus de temps de jeu à l’avenir.

Sage prudent pour Edouard

« S’il n’a pas joué plus tôt, c’est qu’après Paris, il y avait le derby contre Lille (3-0) et c’était compliqué pour moi de le faire entrer. J’ai fait d’autres choix, mais contre Rennes (0-0), il était prêt à entrer », explique Sage. L’entraîneur souligne aussi que le retard de préparation de Sima a été comblé et qu’il mérite désormais plus de minutes sur le terrain.

Quant à Edouard, Sage reste prudent : « On verra après les 15 jours de trêve comment il sera. Mais il a été précieux dans notre jeu et sa sortie nous a beaucoup coûté. » Heureusement pour Lens, la présence de Sima a permis de combler ce vide et de décrocher trois points précieux pour la suite de la saison.