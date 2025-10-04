RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter l’AJ Auxerre

Voici les compos officielles du match entre l’AJ Auxerre et le RC Lens pour cette 7e journée de Ligue 1.

Ce samedi, le RC Lens se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre pour la 7e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Christophe Pélissier et Pierre Sage. Coup d’envoi à 21h05 au stade Abbé-Deschamps.

Les compos officielles

AJA : Léon – Casimir, Senaya, Sierralta, Akpa, Mensah – Sinayoko, Danois, Owusu (cap), Namaso – Mara.

RC Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Thomasson (cap), Sangaré, Udol – Thauvin, Edouard, Saïd.