Selon Pierre Sage et Florian Thauvin, Odsonne Edouard a tout pour réussir à Lens.

Odsonne Edouard devrait de nouveau être titulaire à la pointe de l’attaque du RC Lens ce soir à Auxerre et selon Pierre Sage, l’attaquant de 27 ans a envoyé des signaux positifs à Rennes (0-0). « On s’est rendu compte à Rennes que, dans les transitions où il fallait combiner rapidement avec les autres, il a fait des choses de très bon niveau qui nous ont permis de nous créer des opportunités. C’est un joueur assez complet. On a vraiment face à nous le joueur qu’on attendait, capable de combiner avec les autres, mais aussi de s’engager dans la profondeur ».

Thauvin : « Attachez bien vos ceintures ! »

Selon Florian Thauvin, Edouard est promis à une belle saison en Artois. « J’ai une excellente relation avec Odsonne, a confié l’attaquant. On s’entend super bien tous les deux. On discute bien, on a un bon feeling dans la vie de tous les jours. On a un feeling incroyable sur le terrain. Aujourd’hui, il ne lui manque que des buts. Et je pense qu’il ne va pas tarder à y arriver. Il est très précieux dans notre jeu, dans nos sorties de balle ou dans les phases de déséquilibre. » Et à l’ancien marseillais de faire cette promesse : « Croyez-moi, vous n’avez encore rien vu d’Odsonne par rapport à ce que nous, on voit tous les jours. C’est un attaquant extraordinaire. Moi, je suis très fier qu’il soit avec nous, très heureux. Et je peux vous dire, attachez bien votre ceinture, parce que c’est un sacré attaquant ! »