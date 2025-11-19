RC Lens : Sangaré présent face à Strasbourg ? Une grosse nouvelle est tombée

Sorti blessé face à Monaco juste avant la trêve, Mamadou Sangaré était titulaire avec le Mali en amical ce mardi soir.

Juste avant la trêve, Mamadou Sangaré signait un match de très haut vol face à Monaco. Omniprésent au milieu, il a inscrit le troisième but lensois avant la mi-temps. Coupable d’une faute qui a amené le penalty monégasque en première période, il est sorti à la 63e sur blessure avec une cheville gauche abîmée, après avoir subi la semelle de Folarin Balogun en première période.

Sa présence lors du rassemblement avec le Mali était donc incertaine, mais le numéro 8 lensois a bel et bien joué face à la Jordanie ce mardi en amical (0-0). Il a été titularisé par son sélectionneur Tom Saintfiet. Une très bonne nouvelle pour Pierre Sage et Sangaré, qui devrait donc être apte à jouer ce samedi pour le gros choc contre Strasbourg.

Pour rappel, Robin Risser est également opérationnel malgré son choc à la tête avec les Espoirs, tandis que Jonathan Gradit sera suspendu.