OM : 2 bonnes nouvelles avant Nice
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : un petit goût d’ASSE à la Commanderie

Le centre Robert Louis-Dreyfus lors d'un entraînement de l'OM en 2011.
Raphaël Nouet
19 novembre 2025

L’ancien Stéphanois Faouzi Ghoulam était présent ce mercredi à la Commanderie. Il n’a pas manqué de saluer son ancien coéquipier à l’ASSE Pierre-Emerick Aubameyang.

Non, le gang des Stéphanois ne s’est pas reformé à l’OM ! Il y a deux ans, l’ancien directeur général de l’ASSE Stéphane Tessier avait occupé les mêmes fonctions en Provence. Il avait ramené beaucoup d’anciens collaborateurs à Marseille, ce qui avait entraîné la création d’un petit groupe d’anciens Verts au sein du club. Lorsque les tensions ont commencé à grandir avec Pablo Longoria, le gang des Stéphanois, comme il avait été baptisé, a tenté de prendre le pouvoir. Mais il a perdu la partie et c’est lui qui a dû quitter l’OM, où Longoria, épaulé par Medhi Benatia, fait à nouveau la loi.

Ghoulam de passage à Marseille

Ce mercredi, si un ancien Vert était à la Commanderie, c’était pour une simple visite de courtoisie. Le compte X de l’OM a diffusé des photos de Faouzi Ghoulam, venu visiter les installations et poser avec la direction, de même qu’avec son ancien coéquipier vert Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien latéral gauche a raccroché les crampons il y a un an. Il passe actuellement un diplôme UEFA de deuxième niveau pour entraîner ains qu’un Master en gestion sportive. Ce qui explique qu’il visite les clubs afin d’observer leur mode de fonctionnement.

En son temps, Faouzi Ghoulam a été plusieurs fois annoncé du côté de l’Olympique de Marseille. Mais le deal ne s’est jamais fait. Il est notamment resté huit ans à Naples (2014-22), où il a laissé une telle empreinte qu’il devrait prochainement apparaître dans une frise à la gloire du SSCN, aux côtés d’une légende telle que Diego Maradona !

ASSELigue 1OM
#A la une

Les plus lus

Leonardo Balerdi lors de son dernier match avec l'OM, à Lens.
Ligue 1...

OM : 2 bonnes nouvelles avant Nice

Par Raphaël Nouet
La joie d'Alejandro Grimaldo après un but avec Leverkusen contre Paderborn.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone fonce sur un chouchou de Luis Enrique (PSG)

Par Raphaël Nouet
Erling Haaland célébrant un but avec la Norvège en Italie.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG rêve d’Haaland, l’OM de Griezmann, la polémique Mbappé rebondit

Par Raphaël Nouet
Kevin Fortuné à l'époque où il évoluait sous le maillot du RC Lens.
Ligue 1...

RC Lens : prison avec sursis pour un ancien Sang et Or !

Par Raphaël Nouet
Le centre Robert Louis-Dreyfus lors d'un entraînement de l'OM en 2011.
ASSE...

OM : un petit goût d’ASSE à la Commanderie

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, saluant son homologue marseillais, Roberto De Zerbi, avant un match.
FC Nantes...

Le RC Lens ne suit pas l’OM, le PSG et le Stade Rennais sur une polémique majeure

Par Raphaël Nouet
Endrick lors d'un entraînement du Real Madrid.
Mercato...

OL Mercato : Endrick, c’est démenti !

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé félicitant les supporters des Bleus après la victoire sur l'Ukraine (4-0).
Equipe de France...

Equipe de France : harcelé, Mbappé reçoit un soutien de poids

Par Raphaël Nouet
Lionel Messi célébrant un but avec l'Inter Miami.
FC Barcelone...

FC Barcelone : c’est officiel, adieu Messi et les millions promis !

Par Raphaël Nouet
L'ailier de l'ASSE Zuriko Davitashvili lors du match face au Red Star.
ASSE...

ASSE Mercato : Davitashvili préféré à une star internationale

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé juste avant de transformer son pénalty contre l'Ukraine (4-0) avec l'équipe de France.
Liga...

Une grave accusation portée contre le Real Madrid à cause de Mbappé !

Par Raphaël Nouet
Leonardo Balerdi au bord du terrain avant un match de l'OM au Vélodrome.
Mercato...

OM Mercato : retour de flamme de la Juventus pour Balerdi ?

Par Raphaël Nouet
Alexander Djiku à droite
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Luis Castro a flashé sur un chouchou du LOSC 

Par Bastien Aubert
Benjamin Pavard (OM)
Mercato...

OM : Pavard brandit une belle carotte avant le Mercato 

Par Bastien Aubert
ASSE : Ferreira encore forfait mais deux retours importants contre Nancy
AS Nancy Lorraine...

ASSE : Ferreira encore forfait mais deux retours importants contre Nancy

Par Laurent Hess
Pavel Sulc (OL)
Ligue 1...

OL : le meilleur buteur des Gones dit déjà stop ! 

Par Bastien Aubert
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano)
Mercato...

PSG Mercato : Hakimi en retard, le remplaçant parfait se cache à Madrid !

Par Bastien Aubert
Reda Belahyane (Lazio Rome)
Mercato...

OM, Stade Rennais, OGC Nice Mercato : la guerre fait déjà rage pour ce chouchou de Benatia ! 

Par Bastien Aubert
Sander Tangvik (Rosenborg)
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports avance sur une priorité totalement inattendue 

Par Bastien Aubert
Victor Osimhen (Galatasaray)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Flick éconduit Yamal et fonce sur un buteur qui fait trembler le PSG ! 

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé en Bleu
FC Nantes...

Real Madrid : après Caen, Mbappé a un penchant pour le FC Nantes 

Par Bastien Aubert
Ismaël Koné (Sassuolo)
Mercato...

OM Mercato : Benatia réussit un nouveau coup de maître, le Stade Rennais enrage !

Par Bastien Aubert
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

LOSC Mercato : Bouaddi a donné une réponse cash au PSG 

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin en Bleu
Ligue 1...

Revue de presse : Thauvin (RC Lens) épinglé avant Strasbourg, un poids lourd en moins au Stade Rennais !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet