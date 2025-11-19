L’ancien Stéphanois Faouzi Ghoulam était présent ce mercredi à la Commanderie. Il n’a pas manqué de saluer son ancien coéquipier à l’ASSE Pierre-Emerick Aubameyang.

Non, le gang des Stéphanois ne s’est pas reformé à l’OM ! Il y a deux ans, l’ancien directeur général de l’ASSE Stéphane Tessier avait occupé les mêmes fonctions en Provence. Il avait ramené beaucoup d’anciens collaborateurs à Marseille, ce qui avait entraîné la création d’un petit groupe d’anciens Verts au sein du club. Lorsque les tensions ont commencé à grandir avec Pablo Longoria, le gang des Stéphanois, comme il avait été baptisé, a tenté de prendre le pouvoir. Mais il a perdu la partie et c’est lui qui a dû quitter l’OM, où Longoria, épaulé par Medhi Benatia, fait à nouveau la loi.

Ghoulam de passage à Marseille

Ce mercredi, si un ancien Vert était à la Commanderie, c’était pour une simple visite de courtoisie. Le compte X de l’OM a diffusé des photos de Faouzi Ghoulam, venu visiter les installations et poser avec la direction, de même qu’avec son ancien coéquipier vert Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien latéral gauche a raccroché les crampons il y a un an. Il passe actuellement un diplôme UEFA de deuxième niveau pour entraîner ains qu’un Master en gestion sportive. Ce qui explique qu’il visite les clubs afin d’observer leur mode de fonctionnement.

En son temps, Faouzi Ghoulam a été plusieurs fois annoncé du côté de l’Olympique de Marseille. Mais le deal ne s’est jamais fait. Il est notamment resté huit ans à Naples (2014-22), où il a laissé une telle empreinte qu’il devrait prochainement apparaître dans une frise à la gloire du SSCN, aux côtés d’une légende telle que Diego Maradona !