OM : 2 bonnes nouvelles avant Nice
RC Lens : prison avec sursis pour un ancien Sang et Or !

Kevin Fortuné à l'époque où il évoluait sous le maillot du RC Lens.
Raphaël Nouet
19 novembre 2025

Passé par le RC Lens entre 2016 et 2018, Kevin Fortuné vient d’être jugé pour violences conjugales. Il a écopé d’une peine de dix mois de prison avec sursis…

Passé par le Racing Club de Lens à une époque compliquée, quand les Artésiens évoluaient en Ligue 2, Kevin Fortuné a laissé une bonne image du côté de Bollaert. Pendant ses deux saisons chez les Sang et Or, il a disputé 91 matches, inscrit 20 buts et délivré 23 passes décisives. Hélas, s’il était exemplaire sur le terrain, c’était moins le cas en dehors. La Voix du Nord révèle qu’il a été jugé pour violences sur son ancienne compagne et été reconnu coupable.

Deux ans de probation

Les faits se sont déroulés de mars 2021 à mai 2025, donc bien après son passage à Lens. Cinq épisodes ont été étudiés, dont trois alors qu’il n’était plus en couple avec la victoire. A quatre reprises, il se serait montré violent à son encontre. La cinquième fois, il l’aurait menacée avec un couteau après lui avoir arraché les cheveux. Kevin Fortuné a nié en bloc ces accusations, assurant ne pas vouloir de conflit et ne pas aimer ça.

Mais la juge a retenu que s’il avait formulé des regrets, il n’a pas présenté d’excuses. Kevin Fortuné, aujourd’hui âgé de 36 ans et qui évolue désormais à Arras, a donc écopé d’une peine de 1.500€ à verser à sa victime au titre de préjudice moral et de dix mois de prison entièrement assortis d’un sursis probatoire de deux ans. A la moindre violence d’ici novembre 2027, l’attaquant pourrait donc atterrir en prison.

