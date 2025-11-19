Passé par le RC Lens entre 2016 et 2018, Kevin Fortuné vient d’être jugé pour violences conjugales. Il a écopé d’une peine de dix mois de prison avec sursis…

Passé par le Racing Club de Lens à une époque compliquée, quand les Artésiens évoluaient en Ligue 2, Kevin Fortuné a laissé une bonne image du côté de Bollaert. Pendant ses deux saisons chez les Sang et Or, il a disputé 91 matches, inscrit 20 buts et délivré 23 passes décisives. Hélas, s’il était exemplaire sur le terrain, c’était moins le cas en dehors. La Voix du Nord révèle qu’il a été jugé pour violences sur son ancienne compagne et été reconnu coupable.

Deux ans de probation

Les faits se sont déroulés de mars 2021 à mai 2025, donc bien après son passage à Lens. Cinq épisodes ont été étudiés, dont trois alors qu’il n’était plus en couple avec la victoire. A quatre reprises, il se serait montré violent à son encontre. La cinquième fois, il l’aurait menacée avec un couteau après lui avoir arraché les cheveux. Kevin Fortuné a nié en bloc ces accusations, assurant ne pas vouloir de conflit et ne pas aimer ça.

Mais la juge a retenu que s’il avait formulé des regrets, il n’a pas présenté d’excuses. Kevin Fortuné, aujourd’hui âgé de 36 ans et qui évolue désormais à Arras, a donc écopé d’une peine de 1.500€ à verser à sa victime au titre de préjudice moral et de dix mois de prison entièrement assortis d’un sursis probatoire de deux ans. A la moindre violence d’ici novembre 2027, l’attaquant pourrait donc atterrir en prison.