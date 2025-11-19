La direction de l’arbitrage avait invité ce mercredi tous les clubs de Ligue 1 à une initiation de la pratique de la VAR. La moitié y est allée, dont l’OM et le PSG, mais pas le RC Lens…

La trêve internationale a permis de mettre en sourdine les très nombreuses polémiques arbitrales ayant parasité la première partie de saison en Ligue 1. Mais la dernière journée juste avant la coupure a vu l’AS Monaco et surtout l’Olympique Lyonnais hurler au scandale après leurs défaites contre Lens (1-4) et le PSG (2-3). Surtout les Gones, qui ont vu l’arbitre accorder un deuxième but aux Parisiens précédé d’une faute grossière. Pour tenter de se réconcilier avec l’autre bord, la direction de l’arbitrage avait prévu, ce mercredi, une initiation à la pratique de la VAR. Tous les clubs de L1 étaient invités…

Une nouvelle réunion prévue le 1er décembre

Mais seulement la moitié ont répondu présent. Selon RMC, la plupart des poids lourds y étaient, dont l’OM, le PSG et l’OL, qu’on imagine particulièrement attentif. Le FC Nantes, le Stade Rennais, l’OGC Nice, le TFC, le Paris FC et le Stade Brestois y étaient également. En revanche, parmi les absents, il y avait le RC Lens ! Les Sang et Or n’ont pourtant pas connu de polémiques majeures avec le corps arbitral depuis le début de la saison. Le RC Strasbourg, le LOSC, l’AS Monaco, Le Havre, le SCO d’Angers, le FC Metz, Lorient et l’AJ Auxerre n’avaient pas non plus envoyé de représentants.

Selon RMC, une nouvelle réunion doit avoir lieu le 1er décembre, cette fois entre représentants de l’arbitrage, des clubs, de la LFP et du syndicat Foot Unis. L’idée est encore une fois d’essayer de recoller les morceaux entre les sifflets et les joueurs. L’OL et l’ASM, eux, préfèreraient une grande table au cours de laquelle tout le monde pourrait s’expliquer.