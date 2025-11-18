LOSC : L’UEFA sanctionne Olivier Létang

Le président du LOSC avait pété les plombs contre le PAOK…

Furieux après plusieurs décisions arbitrales controversées, Olivier Létang avait attendu l’arbitre principal, le Monténégrin Nikola Dabanovic, dans le couloir des vestiaires, après la défaite du LOSC en Ligue Europa face au PAOK Salonique (3-4). Téléphone en main, le président du LOSC lui avait adressé des remarques virulentes en anglais, captées par les caméras de Canal+. « Ce qu’il s’est passé ce soir est fou », aurait-il notamment lancé, évoquant même avoir écrit au président de l’UEFA, Aleksander Ceferin. Mais la direction de l’arbitrage de l’UEFA a confirmé que M. Dabanovic n’avait pas commis d’erreur manifeste.

Le président du LOSC écope d’une lourde amende

Sous la menace d’une suspension de l’UEFA, Létang risquait une sanction pour « attitude incorrecte », surtout que cette scène s’ajoutait à d’autres débordements verbaux, notamment après l’élimination du LOSC face à Dortmund en mars dernier, lorsqu’il avait mis en doute la neutralité de l’arbitre suisse Sandro Schärer. Et selon L’Equipe, la commission de discipline de l’UEFA a décidé de sévir. Le patron du LOSC écope d’une amende de 10 000 euros pour son comportement incompatible avec les règles de l’instance européenne.