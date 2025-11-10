Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le capitaine de l’OL, Corentin Tolisso, qui n’a pas digéré le scénario du match contre le PSG (2-3), veut faire un grenelle de l’arbitrage.

Comme tous ses partenaires et les supporters de l’OL, Corentin Tolisso n’a pas digéré l’a défai’arbitrage du match contre le PSG (2-3) hier soir. Le capitaine lyonnais a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux ce soir dans laquelle il émet une idée : réunir le capitaine et un dirigeant de tous les clubs de L1 avec les arbitres pour une grande explication qui permettrait de tout mettre à plat pour repartir sur des bases plus saines.

Une grande réunion entre joueurs, dirigeants et arbitres de L1 ?

« Beaucoup, beaucoup d’équipes ont été victimes d’erreurs d’arbitrage et ce n’est pas bon, il faut changer les choses, a déclaré Tolisso dans sa vidéo. Hier (dimanche) après le troisième but de Paris, quand je suis allé voir Benoît Bastien, je lui ai dit : « Je suis désolé, mais en toute honnêteté vous n’êtes pas au niveau ». Il m’a répondu « Mais que proposez-vous ? ». J’ai envie de lui dire qu’on se réunisse, qu’on communique et qu’on fasse une réunion avec tous les capitaines de la Ligue 1 avec un dirigeant de chaque club et tous les arbitres et leurs supérieurs pour qu’on puisse dialoguer et échanger parce que pour moi, ce n’est plus possible. »

Une idée qui devrait faire son chemin car, comme l’a dit Tolisso, de très nombreux joueurs, entraîneurs et dirigeants de clubs ont fait part de leur mécontentement envers les hommes en noir depuis le début de la saison.