En fin de contrat en juin prochain avec Al-Duhail SC, Marco Verratti compte bien quitter le Qatar. Il est dans le viseur d’un géant sud-américain.

Vendu à l’été 2023 au Qatar pour un montant de 45 M€, évidemment surévalué pour permettre au PSG de pouvoir recruter, Marco Verratti a changé de club cet été, passant d’Al-Arabi à Al-Duhail. Mais il ne s’est engagé qu’un an avec sa nouvelle équipe. Il sera donc libre en juin prochain et même si l’une de ses priorités est de découvrir la Serie A (il n’a connu que la Serie B avec Pescara avant d’être transféré au PSG), une destination prestigieuse s’offre à lui.

Priorité de Riquelme pour son milieu

Selon El Grafico, Boca Juniors souhaiterait le recruter. Il serait la priorité du président, la légende Juan Roman Riquelme, qui écoute beaucoup la star de son équipe, Leandro Paredes. Celui-ci a évolué aux côtés de Verratti à Paris et sait à quel point il ferait impression dans le championnat argentin. Paredes essaye d’ailleurs de convaincre un autre ancien coéquipier, Paulo Dybala, de le rejoindre chez les Xeneizes.

A 33 ans, Marco Verratti va-t-il accepter de migrer à l’autre bout de la planète pour découvrir l’un des clubs les plus célèbres de la planète et l’ambiance incomparable de la Bombonera ? Ce qui est sûr, c’est qu’il a le talent pour faire la différence au sein d’une équipe qui vient de remporter son groupe dans le tournoi clôture et s’avance vers les play-offs dans la peau du favori. Mais lui qui est si attaché à Paris et à l’Italie risque de mal vivre la distance…