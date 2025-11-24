ASSE : pour Guillou, le meilleur reste à venir !

Dans sa chronique d’après-match, Guillou a une nouvelle fois livré son regard aiguisé sur la prestation de l’ASSE. Et comme souvent, c’est par le biais d’une ironie bien sentie qu’il décrypte la dynamique stéphanoise. Oui, les Verts gagnent. Oui, ils avancent. Mais pour lui, le tableau serait bien plus rose… s’ils jouaient vraiment bien.

Une victoire solide, mais un potentiel encore sous-exploité

Face à Nancy, l’ASSE a confirmé sa capacité à contrôler un match, à imposer son rythme et à gérer les moments clés sans véritablement trembler. Un succès de plus, une soirée de plus où le Chaudron s’est enflammé, et une nouvelle preuve que cette équipe sait faire basculer les rencontres en sa faveur.

Mais derrière ce constat positif, Guillou rappelle que tout cela ne suffit pas à masquer certains manques. L’équipe gagne sans briller pleinement, progresse mais reste capable de beaucoup plus. Et c’est là que son ironie prend tout son sens : si les Verts parvenaient à allier efficacité et vrai contenu dans le jeu, la montée deviendrait presque une formalité.

Le paradoxe vert : des résultats convaincants, un jeu perfectible

Guillou souligne ce paradoxe que tout supporter stéphanois ressent : une équipe qui engrange des points, parfois sans grande marge, mais avec une régularité remarquable.

Le collectif est sérieux, discipliné, difficile à bouger. Le staff ajuste bien, les remplaçants apportent, les intentions sont claires. Mais le jeu, lui, reste encore par moments trop minimaliste pour espérer survoler le championnat.

Le consultant n’accuse pas : il constate, et il s’amuse. Car au fond, cette situation a presque quelque chose d’intrigant. Comment imaginer ce que deviendrait cette équipe si elle atteignait enfin son plein potentiel ?

Entre lucidité et optimisme mesuré

Guillou applaudit le travail accompli tout en rappelant que rien n’est encore acquis. Dans un contexte où chaque point compte, il invite à savourer les victoires sans occulter les axes de progression.

Une victoire est une victoire, mais le chemin vers la Ligue 1 peut être encore plus clair si l’ASSE parvient à ajouter un supplément de qualité à son efficacité actuelle.

Pour lui, la dynamique est bonne, la trajectoire cohérente, mais la marge de progression demeure immense. Et c’est presque ça, le message principal : l’ASSE a suffisamment de talent pour rendre son ascension encore plus évidente.