Revue de presse : Haise soutenu à Nice, 2 options pour remplacer Gradit à Lens, Toulouse décimé avant l’OM

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Diouf défend Haise

Après la nouvelle défaite de l’OGC Nice en Ligue Europa à Porto (0-3), Yehvann Diouf a pris la défense de son entraîneur Franck Haise, de plus en plus contesté. « Ce n’est pas lui le problème, c’est tout le monde, a glissé l’ancien rémois en zone mixte. On est tous dans le même bateau, le coach, les joueurs. On sait que tout n’est pas parfait de notre côté, a souligné Diouf. On essaye de faire au mieux, lui aussi. On est concernés par ce qu’il dit. On a vraiment à cœur de faire au mieux pour sortir de cette situation. »

RC Lens : Ganiou ou Udol pour remplacer Gradit à Angers ?

La blessure de Jonathan Gradit va obliger Pierre Sage à revoir sa défense demain à Angers (17h15). Selon L’Équipe, Ismaëlo Ganiou, qui remplaçait Gradit, suspendu, lors de la dernière journée contre le RC Strasbourg (1-0), pourrait poursuivre l’intérim à moins que l’entraîneur du RC Lens ne décide de descendre Matthieu Udol pour relancer Deiver Machado dans le couloir gauche comme à Metz. Cette option oblige à déplacer Malang Sarr, très performant avec Samson Baidoo. Le résultat en Lorraine (0-2, le 29 octobre) n’avait pas été probant, mais était-ce lié à cette modification des postes ou à une apathie plus générale de l’équipe ?

OM – Toulouse : le Téfécé décimé au Vélodrome !

Le TFC compte plusieurs blessés avant d’affronter l’OM ce samedi soir. Gboho (adducteurs), Sauer (cuisse), Francis (fracture tibia-péroné), Azizi (ligaments croisés), Schmidt (reprise) sont tous forfaits pour cette rencontre à l’Orange Vélodrome (21h05).

AS Monaco : en 4-2-3-1 contre le PSG ?

Sébastien Pocognoli n’a pas retenu que du négatif du déplacement chypriote, contre Paphos (2-2), mercredi en Ligue des champions. « Mon rôle, c’est de me concentrer sur les choses qui ont été faites. Il y en a eu », a glissé l’entraîneur de l’AS Monaco en conférence de presse. Pour la venue du PSG (17h), le Belge devrait miser sur la stabilité alors que l’ASM n’a jusqu’ici jamais connu le même onze de départ depuis le début de saison. Un seul changement devrait intervenir par rapport à l’équipe de mercredi. En l’absence de Denis Zakaria, suspendu, Jordan Teze est attendu au milieu au côté de Lamine Camara dans le 4-2-3-1 testé pour la première fois en milieu de semaine, tandis que Thilo Kehrer revient en charnière, composée avec Mohammed Salisu.

OGC Nice : Bocquet confirme un mercato actif en janvier

S’il a écarté d’un revers de main un potentiel départ de Franck Haise, qu’il a fait venir il y a un an et demi à l’OGC Nice, le président Fabrice Bocquet a confirmé les rumeurs de mercato actif cet hiver. « On n’est pas dans une impasse, c’est un moment très difficile. On n’est ni le premier club ni le dernier à connaître une mauvaise série. On va essayer d’améliorer l’effectif au mercato mais ce ne sera pas la formule magique », a-t-il affirmé dans L’Équipe.

AJ Auxerre : des retours à la pelle face au Paris FC

Pour son déplacement chez le Paris FC ce samedi (19h) en 14e journée de Ligue 1, l’AJ Auxerre enregistre le retour du défenseur Francisco Sierralta, bien remis. En revanche, le milieu Elisha Owusu reste indisponible, tout comme Marvin Senaya, Lasso Coulibaly et Telli Siwe.

Paris FC : le club retient ses joueurs avant la CAN

Alors que certaines rumeurs récentes expliquaient que la FIFA autorisait les clubs à libérer leurs joueurs le 8 décembre prochain, quelques jours avant le début de la CAN au Maroc, RMC Sport croit savoir que le Paris FC a déjà expliqué qu’il ne libérerait aucun joueur avant le 14 décembre ! Les Algériens Kebbal et Chergui sont concernés, tout comme le Malien Camara, le Nigérian Moses Simon et l’Ivoirien Krasso. Le PFC a déjà appelé les fédérations et les différents sélectionneurs pour annoncer cette décision et discute avec la FIFA pour fixer une date de libération des joueurs évoluant en Europe.

FC Metz : Le Mignan lève le voile sur le dossier Bouna Sarr

Ces dernières semaines, Bouna Sarr s’entraîne du côté de son club formateur, le FC Metz. Pendant un temps, la possibilité de le voir renforcer l’effectif messin avait été évoquée. Mais pour l’instant, rien à signaler. Après la défaite hier face au Stade Rennais (0-1), le coach Stéphane Le Mignan s’est exprimé sur le sujet : « Bouna Sarr ? Il continue de s’entraîner. Il devait faire 15 jours, mais d’un commun accord, il continue de travailler avec nous pour voir physiquement. Il n’y a pas de décision pour un contrat. Il prend du plaisir avec l’équipe. Il va continuer. Maintenant, on sait que s’il est sollicité et qu’il décide de partir, il n’y aura pas de soucis. Si on peut le garder, on essaiera mais ce n’est pas le cas pour l’instant. »