Frappé de plein fouet par une spirale négative, l’OGC Nice n’a plus de temps à perdre. Entre série noire en Ligue Europa et effectif amoindri, le club azuréen se retrouve à un tournant crucial de sa saison. La direction, consciente de l’urgence, s’active déjà pour renforcer trois postes stratégiques dès janvier. Pour inverser la tendance, tous les regards se tournent vers le mercato hivernal : il faudra frapper juste et vite.

OGC Nice au plus bas : une série noire qui inquiète

La crise s’est installée à Nice. Avec une accumulation de contre-performances en championnat et une déroute difficile à digérer sur la scène européenne — dernier de son groupe en Ligue Europa, le club reste sur 17 matchs sans victoire dans la compétition. Cette situation minée s’explique aussi par une cascade de blessures qui décime chaque semaine l’effectif de Franck Haise. Malgré la tempête, l’entraîneur maintient sa place sur le banc grâce à une relative confiance des dirigeants, ces derniers sachant pertinemment qu’un licenciement aurait un coût important à ce stade de la saison. L’ensemble de ces facteurs place Nice dans l’obligation de réagir, sous peine de voir le doute s’installer durablement jusque dans les tribunes.

Mercato : les priorités affichées par la direction niçoise

Selon L’Équipe, ce climat de crise a clarifié les priorités du mercato : la direction ne veut pas se disperser et cible trois profils précis. En tête de liste, la nécessité absolue de recruter un attaquant de pointe, capable de redynamiser une attaque en panne d’efficacité. Vient ensuite le besoin d’un piston gauche, poste fragilisé par les absences à répétition qui pèsent sur le rendement collectif. Enfin, un milieu au gabarit solide est recherché pour aller au duel et renforcer l’impact physique, un secteur clé dans la bataille du maintien. Cette feuille de route concise souligne à quel point la cellule de recrutement devra faire preuve d’intelligence et de réactivité sur un marché d’hiver où la demande dépasse souvent l’offre.

Un marché d’hiver incertain et un entraîneur sous pression

Trouver ces trois profils capables d’apporter une véritable plus-value immédiate s’annonce comme un casse-tête : le mercato hivernal reste notoirement imprévisible, marqué par la rareté des joueurs disponibles à ce moment stratégique de la saison. Cette incertitude accroît la pression sur Franck Haise, dont le futur à la tête du groupe dépendra en partie de la réussite de ce recrutement express. Du côté des supporters, l’attente est immense : ils réclament des preuves concrètes d’un redressement ambitieux, alors que la place de Nice au classement inquiète de plus en plus. La capacité du club à se renforcer, et vite, sera donc décisive pour éviter que la crise ne s’installe à long terme.