L’AS Saint-Étienne poursuit son parcours en Coupe de France après une victoire écrasante contre les amateurs d’Ecotay-Moingt (11-1) à Geoffroy-Guichard. Les Verts se sont qualifiés pour le neuvième tour et attendent désormais avec impatience leur futur adversaire.

L’avenir de l’ASSE en Coupe de France se jouera à Paris. La FFF a en effet annoncé que le tirage au sort du neuvième tour aura lieu ce lundi 1er décembre à 19h00 au Parc des Princes, et sera diffusé sur BeIN Sports 1.

Une étape décisive pour l’ASSE, qui ne pourra pas affronter toutes les équipes puisque, pour cette phase de la compétition, les divisions par groupes seront encore en vigueur. Ce système sera abandonné à partir des 16èmes de finale, où le tirage au sort sera intégral, conformément au règlement de la Coupe de France : « Pour les 32èmes de finale, la composition des groupes est du ressort exclusif de la CFCF (Commission Fédérale de la Coupe de France), et à l’intérieur de ceux-ci, les adversaires sont tirés au sort. (…) À compter des 16èmes de finale, le tirage est intégral. »

Pour l’ASSE, le souvenir de la saison passée reste encore frais : les Verts avaient hérité d’un énorme adversaire dès les 32èmes de finale, recevant l’OM et s’inclinant lourdement (0-4), en décembre à Geoffroy-Guichard dans une rencontre à sens unique. Ce tirage de lundi pourrait donc être crucial pour les Verts, qui rêvent de prolonger leur aventure dans la compétition et d’éviter un adversaire de poids trop tôt.