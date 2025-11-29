ASSE : un petit prodige qui affole l’OM et la Ligue 1 va passer à côté des Verts

Le coach de Dunkerque va devoir composer sans l’un de ses joueurs phares lors du choc face à Saint-Étienne. Gessime Yassine, l’ailier star de l’USLD, a écopé de trois matches de suspension ferme. Son absence, attendue au stade Marcel-Tribut samedi 6 décembre, promet de peser lourd sur les ambitions nordistes.

Retour sur un coup de théâtre qui rebat les cartes à quelques jours d’une affiche capitale en Ligue 2.

Pourquoi Yassine est suspendu pour trois matches

La sentence est tombée : trois matches fermes pour Gessime Yassine, suite à son exclusion en Coupe de France contre Boulogne. Le talentueux ailier a été sanctionné pour une semelle jugée dangereuse sur le jeune Nolan Binet, dont l’évolution est scrutée de près dans le football français.

Motif : carton rouge direct pour une semelle

: carton rouge direct pour une semelle Victime : Nolan Binet (Boulogne)

: Nolan Binet (Boulogne) Compétition : Coupe de France

: Coupe de France Pénalité : trois matches de suspension ferme

Cette lourde sanction prive donc Dunkerque de l’un de ses hommes forts en pleine période charnière.

Un atout offensif en moins pour Dunkerque

Yassine n’est pas un joueur comme les autres à Dunkerque : valorisé à 4 millions d’euros, il partage le statut de joueur le plus coté du club. Surtout, il s’est imposé comme le dépositaire du jeu offensif, grâce à sa capacité à dynamiter une défense et à offrir des solutions dans le dernier geste.

Le champion du monde U20 marocain s’illustre avec une palette technique rare en Ligue 2. Il figure actuellement sur le podium des meilleurs passeurs, au coude à coude avec les joueurs les plus décisifs de l’antichambre de l’élite.

Titre international : champion du monde U20 avec le Maroc

: champion du monde U20 avec le Maroc Co-meilleur passeur de Ligue 2

de Ligue 2 Valeur marchande : 4 M€

Son absence enlève ainsi une vraie arme au dispositif dunkerquois, comme l’a déjà vécu Boulogne lors de l’incident.

Quel impact devant Saint-Étienne ?

Pour la réception de l’AS Saint-Étienne, Dunkerque devra donc repenser toute son animation offensive. Sans Yassine, créateur de déséquilibres et maître artificier sur les ailes, c’est tout l’équilibre d’équipe qui vacille à la veille d’un duel clé.

Match concerné : Dunkerque – Saint-Étienne, samedi 6 décembre

: Dunkerque – Saint-Étienne, samedi 6 décembre Lieu : Stade Marcel-Tribut

: Stade Marcel-Tribut Concurrence chez les passeurs : Yassine (Dunkerque), Boakye (L2)

Les Nordistes devront trouver de nouvelles solutions collectives, alors que les Verts n’auront pas à se méfier du joueur le plus décisif de l’effectif.

Si la suspension de Yassine s’inscrit dans un contexte de tension sportive, elle offre aussi un tournant dans la lutte pour le maintien ou une possible remontée. Les Dunkerquois sauront-ils rebondir sans leur ailier vedette face à l’un des favoris de Ligue 2 ? Réponse après un sommet déjà crucial pour la suite de la saison.