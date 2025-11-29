RC Lens : Thauvin gâche la vie de Greenwood à l’OM 
Le coach de Dunkerque va devoir composer sans l’un de ses joueurs phares lors du choc face à Saint-Étienne. Gessime Yassine, l’ailier star de l’USLD, a écopé de trois matches de suspension ferme. Son absence, attendue au stade Marcel-Tribut samedi 6 décembre, promet de peser lourd sur les ambitions nordistes.

Retour sur un coup de théâtre qui rebat les cartes à quelques jours d’une affiche capitale en Ligue 2.

Pourquoi Yassine est suspendu pour trois matches

La sentence est tombée : trois matches fermes pour Gessime Yassine, suite à son exclusion en Coupe de France contre Boulogne. Le talentueux ailier a été sanctionné pour une semelle jugée dangereuse sur le jeune Nolan Binet, dont l’évolution est scrutée de près dans le football français.

  • Motif : carton rouge direct pour une semelle
  • Victime : Nolan Binet (Boulogne)
  • Compétition : Coupe de France
  • Pénalité : trois matches de suspension ferme

Cette lourde sanction prive donc Dunkerque de l’un de ses hommes forts en pleine période charnière.

Un atout offensif en moins pour Dunkerque

Yassine n’est pas un joueur comme les autres à Dunkerque : valorisé à 4 millions d’euros, il partage le statut de joueur le plus coté du club. Surtout, il s’est imposé comme le dépositaire du jeu offensif, grâce à sa capacité à dynamiter une défense et à offrir des solutions dans le dernier geste.

Le champion du monde U20 marocain s’illustre avec une palette technique rare en Ligue 2. Il figure actuellement sur le podium des meilleurs passeurs, au coude à coude avec les joueurs les plus décisifs de l’antichambre de l’élite.

  • Titre international : champion du monde U20 avec le Maroc
  • Co-meilleur passeur de Ligue 2
  • Valeur marchande : 4 M€

Son absence enlève ainsi une vraie arme au dispositif dunkerquois, comme l’a déjà vécu Boulogne lors de l’incident.

Quel impact devant Saint-Étienne ?

Pour la réception de l’AS Saint-Étienne, Dunkerque devra donc repenser toute son animation offensive. Sans Yassine, créateur de déséquilibres et maître artificier sur les ailes, c’est tout l’équilibre d’équipe qui vacille à la veille d’un duel clé.

  • Match concerné : Dunkerque – Saint-Étienne, samedi 6 décembre
  • Lieu : Stade Marcel-Tribut
  • Concurrence chez les passeurs : Yassine (Dunkerque), Boakye (L2)

Les Nordistes devront trouver de nouvelles solutions collectives, alors que les Verts n’auront pas à se méfier du joueur le plus décisif de l’effectif.

Si la suspension de Yassine s’inscrit dans un contexte de tension sportive, elle offre aussi un tournant dans la lutte pour le maintien ou une possible remontée. Les Dunkerquois sauront-ils rebondir sans leur ailier vedette face à l’un des favoris de Ligue 2 ? Réponse après un sommet déjà crucial pour la suite de la saison.

