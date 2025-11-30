L’ASSE a écrasé Ecotay-Moingt 11-1 au 8e tour de la Coupe de France mais Eirik Horneland n’est pas totalement satisfait de la prestation des Verts.

Une avalanche de buts, une qualification aisée et un public en folie… mais Eirik Horneland, lui, ne lâche pas le moindre détail. L’entraîneur de l’ASSE n’a pas tout aimé de la large victoire des Verts hier à domicile contre Ecotay-Moingt (11-1). « C’était un beau moment de football, on voulait offrir une belle soirée à tout le monde », lance d’abord le coach de l’ASSE, satisfait de la prestation globale des siens en conférence de presse. Je suis content de la mentalité du début à la fin. Ce genre de match peut vite devenir poussif, mais on est restés concernés. »

Et puis le ton d’Horneland se durcit. « On a essayé de garder notre concentration au maximum… sauf sur l’action du but. C’est la seule chose qui m’énerve ce soir. On aurait dû sortir de ce match sans encaisser. Peu importe l’adversaire, l’exigence doit rester intacte. » L’entraîneur de l’ASSE souligne ensuite le comportement collectif de son équipe : « Contrairement à Quetigny, on était plus agressifs, plus sérieux. Ce que j’ai aimé, c’est qu’on a joué ensemble. Pas de joueurs qui veulent briller individuellement, juste une vraie cohésion. »

Puis le coach de l’ASSE en vient aux jeunes, avec un message net et inspirant : « C’est très important pour eux de vivre ce genre de soirée à Geoffroy-Guichard. Tu ne peux pas apprendre ça à l’entraînement. Jouer devant une grande affluence, sentir la pression du stade… ça fait grandir. Certains ont montré ce soir qu’ils avaient le niveau, qu’ils pouvaient prétendre à jouer plus souvent. Je suis fier d’eux. Si on continue comme ça, avec cet état d’esprit, je suis convaincu que plusieurs jeunes pourront devenir importants pour l’avenir du club. Ce soir, certains ont franchi une étape. » L’ASSE n’a pas juste gagné, elle a bâti pour demain.