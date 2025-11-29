RC Lens : Gradit sort du silence et pense déjà à son come back !
ASSE : Ben Old et Cardona régalent, les jeunes assurent… les notes des Verts contre Ecotay-Moingt

ASSE : Ben Old et Cardona régalent, les jeunes assurent… les notes des Verts contre Ecotay-Moingt
Laurent Hess
29 novembre 2025

L’ASSE a fait respecter la logique en écrasant les voisins d’Ecotay-Moingt (11-1) pour rejoindre les 32es de finale de Coupe de France. Voici nos notes pour les Verts…

MAUBLEU (4)

Capitaine d’un soir, il n’a rien eu à faire mais s’est incliné sur le magnifique coup franc de Jules Vial, qu’il n’a pu qu’effleurer. Le seul tir cadré d’Ecotay-Moingt…

FERREIRA (5), puis STOJKOVIC (5)

Ferreira a décalé Boakye sur le but du 3-0 et inscrit celui du 5-0, mais sa prestation a encore de quoi interpeler tant il a raté pendant 20 minutes, que ce soit ses passes, ses centres, ses contrôles… Les débuts de match, ce n’est vraiment pas son truc ! Remplacé à la mi-temps par STOJKOVIC, peu en vue.

BERNAUER (6), puis APPIAH (6)

Ecotay-Moingt ayant rarement été en mesure de dépasser la ligne médiane, Bernauer n’a pas hésité à monter afin de créer des décalages. Remplacé à la mi-temps par APPIAH. En défense centrale, l’ancien nantais a été solide.

NADE (6), puis PEDRO (6)

Peu sollicité, Nadé a géré tranquille. C’est lui qui a repoussé de la tête le premier des deux corners d’Ecotay-Moingt (45e). Il est sorti en se plaignant… Remplacé à la mi-temps par PEDRO, qui n’a pas plus été mis en difficulté par les attaquants adverses.

ANNAN (5)

Peu en vue, il a facilement maitrisé son couloir, sans en profiter pour se montrer offensivement.

MILADINOVIC (7)

Devant la défense, Miladinovic a joué en métronome. Facile techniquement, il a régalé, et inscrit le but du 2-0. Relayeur en deuxième mi-temps, il a été moins influent mais c’est lui qui a provoqué le csc sur le 11e but.

EYMARD (6)

Pour sa première titularisation à Geoffroy-Guichard, Eymard s’est mis en évidence en s’arrachant pour délivrer une passe décisive de la tête à Old sur le but du 7-0, puis en inscrivant celui du 9-0, en deux temps, d’une frappe sèche du droit.

EL JAMALI (7)

El Jamali a été remuant. Ses décalages ont été à l’origine de deux buts et c’est lui qui a inscrit le but du 6-0. Il a été moins en vue lorsqu’il a joué en pointe en deuxième mi-temps mais a inscrit le but du 10-1. Avec son doublé, il a sans doute marqué des points.

CARDONA (8), puis MACON (5)

Sur cinq des six premiers buts de l’ASSE, Cardona a été passeur décisif ! Nettement au dessus du lot, il a régalé ses coéquipiers. Remplacé à la mi-temps par MACON. Ailier droit, le Guadeloupéen a été beaucoup moins dangereux que l’international maltais.

BOAKYE (6), puis GADEGBEKU (5)

Boakye a participé au festival en inscrivant le but du 3-0. Son missile est venu confirmer la puissance de son pied gauche. Remplacé à la mi-temps par GADEGBEKU. Venu se positionner en sentinelle, le jeune milieu a été propre mais c’est lui qui a concédé le coup franc qui a permis à Ecotay-Moingt de sauver l’honneur.

OLD (8)

Pour sa 3e titularisation de la saison, Old a ouvert le score avant de s’offrir un quadruplé, profitant pleinement de l’absence de Davitashvili et de la faiblesse adverse. Avec aussi une passe décisive à la clé, sur le 2e but d’El Jamali.

ASSE
#A la une#coupe de france

