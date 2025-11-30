Revue de presse : Haise se réinvente à Nice, pluie de bonnes nouvelles à Lens, Monaco fustige un arbitrage pro PSG !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Haise a pris les choses en main

Entre la défaite à Porto (0-3) et le déplacement d’aujourd’hui à Lorient, Franck Haise a montré à son groupe une séance vidéo d’un genre différent. Plutôt que d’expliquer images à l’appui ce que ses hommes avaient fait de mal, il leur a juste montré les images et les a invités à s’exprimer. « L’idée, c’est qu’eux aussi soient aussi responsabilisés, pour pas que ça ne soit uniquement descendant, a expliqué hier matin l’entraîneur des Azuréens. C’est bien quand ça l’est, mais c’est mieux quand un joueur a pleinement conscience (des choses) et est prêt à agir. Il ne s’agit pas de vidéos individuelles car dans la vidéo d’une action, l’objectif c’est qu’il ait une lecture commune de la situation. Ça passe par des prises de conscience individuelle, de ce que chacun doit faire. Le deuxième but qu’on encaisse à Porto, c’est quelque chose qui avait été vu par rapport à ce qu’ils aiment faire et pourtant on le prend. Il faut travailler sur la prise de conscience de notre jeu. Et les images sont plus parlantes que bien des discours. »

RC Lens : triple bonne nouvelle avant Angers

En cas de victoire à Angers (17h15), le RC Lens peut prendre la tête de la Ligue 1 devant le PSG et l’OM. Et les nouvelles sont plutôt encourageantes pour Pierre Sage : le Racing a remporté 8 de ses 15 déplacements en Ligue 1 en 2025 et pourrait établir son nouveau record à l’extérieur sur une année civile (8 également en 2022). Autre bonne nouvelle pour le RC Lens : Guillaume Paradis, l’homme au sifflet, n’est pas vraiment un porte-bonheur pour les Angevins, battus deux fois sous sa direction avec zéro but marqué et sept encaissés. A contrario, l’officiel semble porter bonheur aux Lensois avec deux victoires en autant de matches dirigés. Jamais deux sans trois ?

SCO Angers – RC Lens : Zinga à la place de Koffi

Angers sera privé d’Hervé Koffi pour la réception de Lens, cet après-midi, en raison d’un accord entre les deux clubs. Le gardien, qui évite le plus de buts dans les 5 grands Championnats européens, est en effet prêté par les Sang et Or et ne pourra pas jouer. Melvin Zinga, 23 ans, le suppléera. « Pourquoi ? Il est plus expérimenté. Et aussi, sur ce qu’il dégage en ce moment, sur les performance à l’entraînement et ce qu’on peut ressentir aujourd’hui. Ça ne retire rien au potentiel certain d’Oumar (Pona, autre gardien en balance) », a expliqué Alexandre Dujeux. L’entraîneur s’attend à « un vrai défi. Battre Lens pour une équipe comme nous ressemblerait à un exploit. Ce qu’on a fait, on peut le commenter, ce qu’on va faire, ça reste à écrire. Donc il va falloir prouver, encore et encore . »

Le Havre : Samatta de retour

Après quatre matches manqués à cause d’une blessure à une cuisse, l’attaquant international tanzanien du HAC Ally Samatta (32 ans, 75 sélections, 19 buts),qui n’a pas encore marqué en huit apparitions en L1 – il est arrivé cet été libredu PAOK Salonique – effectue son retour.« Cela nous offre plus de possibilités car c’est le joueur qui tient le mieux le rôle pour évoluer seul en pointe avec des ailiers », souligne Didier Digard. L’entraîneur havrais est en revanche privé du latéral gauche remplaçant Thomas Delaine (orteil), mais surtout du crucial milieu guinéen Abdoulaye Touré (31 ans, 20 capes, 1 but), en délicatesse avec son genou droit, encore touché samedi dernier au Parc des Princes, lors de la défaiteface au PSG (0-3). Sachant que son équipe n’a ainsi glané que deux pointslors des trois dernières journées, mais n’a plus perdu à domicile depuis le 24 août (1-2 contre Lens, deux succès, trois nuls), le coachespère « un exploit » face au LOSC, « un très gros test ».

Toulouse FC : Martinez Novell jubile après l’OM

Carlos Martinez Novell ne cache pas sa joie après le point ramené par Toulouse de Marseille hier soir (2-2) : «Ces dernières semaines, c’est vrai qu’on n’a pas gagné beaucoup mais on s’améliore. Aujourd’hui, l’équipe a montré un beau visage. La Ligue 1 est très serrée cette saison, il faut accepter cette réalité. L’OM est peut-être la meilleure équipe, c’est très compliqué. Je sais qu’on sera meilleurs la semaine prochaine. »

AS Monaco – PSG : Scuro scandalisé par l’arbitrage !

Thiago Scuro, le Directeur Général de l’AS Monaco, s’est exprimé pour pointer du doigt l’arbitrage de M. Turpin face au PSG (1-0) et affirme qu’il n’y a pas rouge sur Lamine Camara et encore moins sur Thilo Kehrer, expulsé en fin de rencontre. « Je suis un peu fatigué de parler de l’arbitrage, vous savez. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais ça devient ennuyeux. J’ai essayé différentes approches, dans différentes directions. Pour moi, ce n’est pas un carton rouge (pour Lamine Camara). Pour moi, ce n’est pas un rouge pour Thilo Kehrer, alors que, selon eux, il a empêché clairement une occasion de marquer. Le ballon est en l’air, c’est un duel banal. Je ne sais pas quel type d’interprétation ils ont, mais ça ne règle pas le problème quand on reçoit un appel dans la semaine. Les gens se sont excusés pour l’erreur, mais la semaine suivante, les erreurs continuent », a-t-il lâché en zone mixte.