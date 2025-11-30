Revue de presse : Haise se réinvente à Nice, pluie de bonnes nouvelles à Lens, Monaco fustige un arbitrage pro PSG !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse : Haise se réinvente à Nice, pluie de bonnes nouvelles à Lens, Monaco fustige un arbitrage pro PSG !

L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Bastien Aubert
30 novembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Haise a pris les choses en main

Entre la défaite à Porto (0-3) et le déplacement d’aujourd’hui à Lorient, Franck Haise a montré à son groupe une séance vidéo d’un genre différent. Plutôt que d’expliquer images à l’appui ce que ses hommes avaient fait de mal, il leur a juste montré les images et les a invités à s’exprimer. « L’idée, c’est qu’eux aussi soient aussi responsabilisés, pour pas que ça ne soit uniquement descendant, a expliqué hier matin l’entraîneur des Azuréens. C’est bien quand ça l’est, mais c’est mieux quand un joueur a pleinement conscience (des choses) et est prêt à agir. Il ne s’agit pas de vidéos individuelles car dans la vidéo d’une action, l’objectif c’est qu’il ait une lecture commune de la situation. Ça passe par des prises de conscience individuelle, de ce que chacun doit faire. Le deuxième but qu’on encaisse à Porto, c’est quelque chose qui avait été vu par rapport à ce qu’ils aiment faire et pourtant on le prend. Il faut travailler sur la prise de conscience de notre jeu. Et les images sont plus parlantes que bien des discours. »

RC Lens : triple bonne nouvelle avant Angers

En cas de victoire à Angers (17h15), le RC Lens peut prendre la tête de la Ligue 1 devant le PSG et l’OM. Et les nouvelles sont plutôt encourageantes pour Pierre Sage : le Racing a remporté 8 de ses 15 déplacements en Ligue 1 en 2025 et pourrait établir son nouveau record à l’extérieur sur une année civile (8 également en 2022). Autre bonne nouvelle pour le RC Lens : Guillaume Paradis, l’homme au sifflet, n’est pas vraiment un porte-bonheur pour les Angevins, battus deux fois sous sa direction avec zéro but marqué et sept encaissés. A contrario, l’officiel semble porter bonheur aux Lensois avec deux victoires en autant de matches dirigés. Jamais deux sans trois ? 

SCO Angers – RC Lens : Zinga à la place de Koffi 

Angers sera privé d’Hervé Koffi pour la réception de Lens, cet après-midi, en raison d’un accord entre les deux clubs. Le gardien, qui évite le plus de buts dans les 5 grands Championnats européens, est en effet prêté par les Sang et Or et ne pourra pas jouer. Melvin Zinga, 23 ans, le suppléera. «  Pourquoi ? Il est plus expérimenté. Et aussi, sur ce qu’il dégage en ce moment, sur les performance à l’entraînement et ce qu’on peut ressentir aujourd’hui. Ça ne retire rien au potentiel certain d’Oumar (Pona, autre gardien en balance) », a expliqué Alexandre Dujeux. L’entraîneur s’attend à «  un vrai défi. Battre Lens pour une équipe comme nous ressemblerait à un exploit. Ce qu’on a fait, on peut le commenter, ce qu’on va faire, ça reste à écrire. Donc il va falloir prouver, encore et encore . »

Le Havre : Samatta de retour 

Après quatre matches manqués à cause d’une blessure à une cuisse, l’attaquant international tanzanien du HAC Ally Samatta (32 ans, 75 sélections, 19 buts),qui n’a pas encore marqué en huit apparitions en L1 – il est arrivé cet été libredu PAOK Salonique – effectue son retour.« Cela nous offre plus de possibilités car c’est le joueur qui tient le mieux le rôle pour évoluer seul en pointe avec des ailiers », souligne Didier Digard. L’entraîneur havrais est en revanche privé du latéral gauche remplaçant Thomas Delaine (orteil), mais surtout du crucial milieu guinéen Abdoulaye Touré (31 ans, 20 capes, 1 but), en délicatesse avec son genou droit, encore touché samedi dernier au Parc des Princes, lors de la défaiteface au PSG (0-3). Sachant que son équipe n’a ainsi glané que deux pointslors des trois dernières journées, mais n’a plus perdu à domicile depuis le 24 août (1-2 contre Lens, deux succès, trois nuls), le coachespère « un exploit » face au LOSC, « un très gros test ».

Toulouse FC : Martinez Novell jubile après l’OM

Carlos Martinez Novell ne cache pas sa joie après le point ramené par Toulouse de Marseille hier soir (2-2) : «Ces dernières semaines, c’est vrai qu’on n’a pas gagné beaucoup mais on s’améliore. Aujourd’hui, l’équipe a montré un beau visage. La Ligue 1 est très serrée cette saison, il faut accepter cette réalité. L’OM est peut-être la meilleure équipe, c’est très compliqué. Je sais qu’on sera meilleurs la semaine prochaine. »

AS Monaco – PSG : Scuro scandalisé par l’arbitrage !

Thiago Scuro, le Directeur Général de l’AS Monaco, s’est exprimé pour pointer du doigt l’arbitrage de M. Turpin face au PSG (1-0) et affirme qu’il n’y a pas rouge sur Lamine Camara et encore moins sur Thilo Kehrer, expulsé en fin de rencontre. « Je suis un peu fatigué de parler de l’arbitrage, vous savez. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais ça devient ennuyeux. J’ai essayé différentes approches, dans différentes directions. Pour moi, ce n’est pas un carton rouge (pour Lamine Camara). Pour moi, ce n’est pas un rouge pour Thilo Kehrer, alors que, selon eux, il a empêché clairement une occasion de marquer. Le ballon est en l’air, c’est un duel banal. Je ne sais pas quel type d’interprétation ils ont, mais ça ne règle pas le problème quand on reçoit un appel dans la semaine. Les gens se sont excusés pour l’erreur, mais la semaine suivante, les erreurs continuent », a-t-il lâché en zone mixte.

Ligue 1RC Lens
#A la une#MELTING-CLUBS

Les plus lus

L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Ligue 1...

Revue de presse : Haise se réinvente à Nice, pluie de bonnes nouvelles à Lens, Monaco fustige un arbitrage pro PSG !

Par Bastien Aubert
Dehmaine Tabibou (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : un jeune titulaire écarté pour mauvais comportement en interne ?

Par Bastien Aubert
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Un carton, des satisfactions et des questions »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Un carton, des satisfactions et des questions »

Par Laurent Hess
Lucas Chevalier (PSG)
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : Chevalier déjà fixé sur son sort 

Par Bastien Aubert
Medhi Benatia (OM)
Ligue 1...

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Avec l’arbitrage, Benatia se trompe de combat »

Par Bastien Aubert
Jude Bellingham (Real Madrid)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Flick secoue les joueurs du FC Barcelone, la solution Bellingham au Real Madrid 

Par Bastien Aubert
Medhi Benatia (OM)
Mercato...

OM Mercato : agacé, Benatia se venge avec un joyau incompris du Stade Rennais !

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Angers SCO...

RC Lens : on sait qui remplacera Gradit à Angers

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

OL – FC Nantes : Fonseca a le onze gagnant, coup dur pour Abline ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Chevalier (PSG)
AS Monaco...

PSG : Pierre Ménès crie au scandale arbitral à Monaco 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE – Ecotay-Moingt (11-1) : Horneland adoube les jeunes et apporte un bémol au carton des Verts 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM – Toulouse (2-2) : De Zerbi tacle ses joueurs, Benatia sort un dossier très lourd sur l’arbitrage

Par Bastien Aubert
Stade Rennais – Mercato : Embolo vers un départ pour ouvrir la porte à Lucas Stassin ?
ASSE...

Stade Rennais – Mercato : Embolo vers un départ pour ouvrir la porte à Lucas Stassin ?

Par Louis Chrestian
RC Lens : Gradit out, les Sang et Or doivent-ils recruter ?
Mercato...

RC Lens : Gradit out, les Sang et Or doivent-ils recruter ?

Par Laurent Hess
Estevao (Chelsea)
Compétitions...

FC Barcelone : le nouveau crush de Nicki Nicole futur coéquipier de Lamine Yamal ?

Par Bastien Aubert
OM : les tops et les flops du nul contre Toulouse
Ligue 1...

OM : les tops et les flops du nul contre Toulouse

Par Laurent Hess
RC Lens : Gradit sort du silence et pense déjà à son come back !
Ligue 1...

RC Lens : Gradit sort du silence et pense déjà à son come back !

Par Laurent Hess
ASSE : Ben Old et Cardona régalent, les jeunes assurent… les notes des Verts contre Ecotay-Moingt
ASSE...

ASSE : Ben Old et Cardona régalent, les jeunes assurent… les notes des Verts contre Ecotay-Moingt

Par Laurent Hess
OL Mercato : un Flop lyonnais en plein cauchemar en Espagne
Liga...

OL Mercato : un Flop lyonnais en plein cauchemar en Espagne

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Brice Samba symbole de la remontada, Habib Beye applaudit !
Ligue 1...

Stade Rennais : Brice Samba symbole de la remontada, Habib Beye applaudit !

Par Laurent Hess
Yassine Benhattab (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : déjà un point de chute pour Benhattab !

Par Bastien Aubert
OM Mercato : Iliman Ndiaye attise les géants de la Premier League
Mercato...

OM Mercato : Iliman Ndiaye attise les géants de la Premier League

Par Laurent Hess
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM – Toulouse : De Zerbi a fait ses choix, voici sa compo

Par Laurent Hess
OM – Toulouse : Bakola n’est pas là, son absence surprise a des raisons
Ligue 1...

OM – Toulouse : Bakola n’est pas là, son absence surprise a des raisons

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet