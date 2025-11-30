Jonathan Gradit gravement blessé, Pierre Sage sait comment remanier sa défense à Angers (17h15). Il en va de la potentielle place de leader du RC Lens.

Coup dur pour le RC Lens mais réponse immédiate. À Raymond-Kopa, L’Équipe affirme que Pierre Sage devrait aligner Ismaëlo Ganiou dans l’axe droit de la défense à trois, aux côtés de Samson Baidoo dans l’axe central et Malang Sarr à gauche. Un choix fort pour remplacer Jonathan Gradit, gravement blessé ce vendredi à l’entraînement.

Pas de bricolage, mais une vraie marque de confiance envers le jeune défenseur du RC Lens, en balance avec Mathieu Udol sur ce coup. Devant lui, sang et or classique : Adrien Thomasson portera le brassard, entouré du duo Sangaré et Udol dans l’entrejeu, avec les pistons Aguilar à droite et Saïd à gauche. Thauvin animera l’aile droite et Édouard prendra l’axe offensif.

En face, Angers opterait pour un 4-2-3-1 avec Zinga dans les cages et Belkebla en maître du milieu. Mouton devant la défense, Abdelli en soutien de Chérif, Sbai côté droit. Contexte bouillant, coup d’envoi à 17h15 avec un Ganiou qui aura donc la lourde tâche de faire oublier Gradit.