FC Barcelone : Flick annonce du très lourd avant l’Atlético !
RC Lens : Pierre Ménès envoie les Sang et Or en Ligue des Champions, le PSG et l’OM sont prévenus !

Le RC Lens à la fête
Bastien Aubert
1 décembre 2025

Leader de Ligue 1, le RC Lens continue d’enchaîner les performances et Pierre Ménès y voit déjà un avenir européen pour les hommes de Pierre Sage. 

Vingt et un an après, le RC Lens plane seul sur la Ligue 1. Après la victoire 2-1 à Angers ce dimanche, Pierre Ménès y voit un signe et a livré son analyse sur sa chaîne YouTube, soulignant la montée en puissance des hommes de Pierre Sage.

« Lens est devenu leader de Ligue 1 en remportant son match assez difficilement à Angers à l’issue d’une rencontre très sympa, » a-t-il commenté. Malgré la grave blessure de Gradit, « pour lequel on a tous une pensée, le Racing est euphorique. Thauvin a marqué les deux buts. Les Nordistes sont en pleine réussite avec un point d’avance sur le PSG. »

« Une équipe équilibrée, puissante et complémentaire »

Pour Ménès, rien n’empêche Lens de rêver à la Ligue des Champions : « Est-ce que ça va durer ? Lens peut-il jouer une place en Ligue des Champions la saison prochaine ? Je ne vois pas pour l’instant ce qui pourrait les empêcher de rêver vraiment à un retour en C1 avec cette équipe très équilibrée, très puissante et très complémentaire. »

Avec un collectif solide et des joueurs en pleine forme, le RC Lens confirme son statut de leader du championnat de France et affiche clairement ses ambitions européennes. N’en déplaise à la prudence de Sage avant d’aller défier le FC Nantes ce samedi à La Beaujoire (17h).

