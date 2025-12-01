Leader du championnat de France, le RC Lens retrouve des couleurs et l’ambition semble grimper au même rythme que les résultats à La Gaillette.

Il faut remonter au mois d’août 2004 pour voir le RC Lens trôner en tête du football français… et ce, dès le début de la saison, bien avant la course effrénée qui s’ensuit. Une situation qui ravive dans L’Équipe l’enthousiasme de Gervais Martel, le président emblématique du club : « Cette équipe, c’est un rouleau compresseur, ce groupe défend en avançant et met un pressing injouable avec Pierre Sage, qui est top. Nous, c’était bien plus tôt dans la saison qu’on avait eu cette première place. Alors pourquoi ne pas être champions cette saison ? Il faut y croire, sinon autant faire de la couture. »

D’habitude très prudent sur les ambitions du RC Lens, Pierre Sage a semblé briser sa routine en évoquant autre chose que la lutte pour le maintien. Après la victoire 2-1 des Sang et Or hier à Angers, l’entraîneur des Sang et Or a commenté : « Ce résultat, c’est le prix des bonnes performances des joueurs. Maintenant, la vérité s’écrira dans le temps. Il y a de la marge encore. On n’est pas à notre plafond de verre en termes de jeu. »

Avec des joueurs performants et un encadrement qui croit désormais en ses forces, le RC Lens affiche des ambitions claires et peut voir venir. Martel peut sourire : ses rêves de titre semblent désormais bien réels.