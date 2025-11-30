Un seul but, une adaptation ratée au RC Lens… mais l’OL fonce quand même pour conserver Martin Satriano (RC Lens, 24 ans) au mercato !

Cela peut surprendre à l’OL : malgré ses stats faméliques en Ligue 1, Paulo Fonseca croit toujours au déclic pour Martin Satriano. Prêté par le RC Lens et loin d’avoir convaincu (17 matchs de Ligue 1 sans marquer, un unique but toutes compétitions), l’attaquant uruguayen n’a jamais réussi à totalement s’intégrer dans le système du Racing.

« Il n’avait pas le style à Lens »

« Il n’avait pas le style pour épauler le jeu qu’on souhaitait faire. Notamment servir de point d’appui pour ressortir les ballons », analyse Pierre Sage dans L’Équipe. En clair, Satriano ne collait pas au plan de jeu artésien, qui demandait une capacité à jouer dos au but, tenir le ballon et participer activement à la relance, là où il se montre davantage utile dans la profondeur et le pressing.

Option levée à l’OL en 2026 ?

Du côté de l’OL, on a bien envie de tenter le coup. Selon L’Équipe, Lyon devra ainsi lever son option d’achat fixée à 5 millions d’euros si le club conserve son statut professionnel en 2026-2027. Un pari assumé de Fonseca, qui malgré les difficultés sportives du joueur, ne cesse de saluer son activité sans ballon, ses appels intelligents et son travail d’équipe. Symboliquement, donc, Satriano pourrait être la première vraie prise du mercato hivernal lyonnais.