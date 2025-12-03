PSG Mercato : Luis Enrique a validé deux options low cost pour remplacer Hakimi 
ASSE : avant le choc à Dunkerque, les Verts annoncent un gros carton !

ASSE : avant le choc à Dunkerque, les Verts annoncent un gros carton !
Laurent Hess
3 décembre 2025

A l’occasion de la fête des mineurs, l’ASSE célèbre le glorieux passé de Saint-Etienne en dévoilant un maillot en hommage à une profession qui a fait sa gloire. Cet celui-ci s’arrache comme des petits pains…

L’AS Saint-Etienne a dévoilé un nouveau maillot célébrant la Sainte-Barbe, fête des mineurs ayant une signification particulière dans le Forez où, comme dans le Nord, cette profession à très haut risque a fait rayonner la ville. La fête a été célébrée samedi et ce lundi le club stéphanois et son équipementier, Hummel, ont dévoilé cette nouvelle tunique bleue marine en référence au bleu de travail. Le communiqué en dit plus sur le design mais également sur la destination des fonds récoltés à travers la vente de ce maillot.

Razzia sur le maillot spécial Sainte-Barbe

« L’AS Saint-Étienne et Hummel révèlent aujourd’hui un maillot spécial dessiné par Léa Bourgier, styliste stéphanoise. Ce maillot à manches longues et à destination unique des supporters, remet au goût du jour le bleu de travail. Avec son col polo, ses manchettes blanches, le logo enrichi du club sur la poche et les piolets sur la poitrine, il permet de porter fièrement ses valeurs au quotidien.

Ce maillot, édition limitée, sera disponible à la vente dès demain, mardi, 10h à la boutique des Verts et en ligne au prix de 55,95€, du XS au XXXL. » Et comme on pouvait s’y attendre, ce maillot réalise un carton. En 10 minutes, 150 exemplaires ont été vendus ce matin et les ventes se sont prolongées tout au long de la journée, avec une très forte fréquentation de la Boutique des Verts et de la boutique en ligne depuis l’ouverture. Comme pour tous les produits du label culturel « Steph’ », les bénéfices générés par cette vente permettront de soutenir des événements culturels régionaux. Ce maillot conduira notamment à des dons aux associations Sainte-Barbe, organisatrice depuis 5 ans des festivités en centre-ville, et « Les Amis du musée de la Mine de Saint-Étienne » qui enrichit les collections du Musée pour favoriser son développement.

ASSELigue 2USL Dunkerque
#MAILLOT

