Alors que Lucas Stassin pourrait quitter l’ASSE lors du prochain mercato hivernal, Eirik Horneland tient déjà une nouvelle arme offensive.

Et si l’ASSE tenait une nouvelle option en attaque : Ben Old. L’ailier néo-zélandais a éclaboussé la Coupe de France de tout son talent en inscrivant un quadruplé face à Écotay-Moingt (11-1), envoyant un message fort sur sa capacité à peser offensivement.

Cantonné à un rôle secondaire depuis le début de saison, Old a profité de cette rencontre pour montrer qu’il pouvait devenir un atout majeur pour l’ASSE. Son quadruplé, marqué dès la 11e minute puis confirmé aux 31e, 42e et 60e minutes, révèle un joueur vif, mobile et capable de se projeter avec efficacité.

Depuis le début de saison, l’ailier de 23 ans n’avait été titularisé qu’à deux reprises en Ligue 2, pour seulement 211 minutes de jeu, et son dernier but remontait à la première journée contre le Stade Lavallois. Ce match vient donc rompre une longue période de discrétion et relance la hiérarchie offensive des Verts.

Old, une nouvelle arme offensive pour Horneland ?

Bien sûr, l’opposition face à une équipe de Régional 3 impose prudence. Mais dans un effectif où Horneland envisage de plus en plus un turnover offensif, Peuple Vert estime à juste titre qu’Old pourrait profiter de nouvelles opportunités et obtenir davantage de temps de jeu, voire une titularisation dans des rencontres où la créativité ou la fraîcheur physique sont nécessaires.

Ce quadruplé offre à Horneland une perspective intéressante : un joueur capable d’apporter un surplus d’efficacité là où l’ASSE manque parfois de tranchant dans la zone de vérité. Et si Lucas Stassin venait à partir (Stade Rennais ?), Old pourrait rapidement devenir une pièce maîtresse du dispositif stéphanois, combinant vitesse, mobilité et efficacité dans le dernier geste.