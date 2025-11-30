Le public du Stade Geoffroy-Guichard s’en souviendra longtemps. Ce soir-là, un nom est resté sur toutes les lèvres : Ben Old. Un quadruplé exceptionnel, marqué sous le maillot vert, propulse le jeune joueur dans la légende de l’ASSE. Un exploit rare, porteur d’émotions et de souvenirs pour tout un peuple de supporters.

La performance qui fait écho à Krasso

Il faut remonter au 30 août 2022 pour retrouver trace d’un tel feu d’artifice au Geoffroy-Guichard. Ce jour-là, Jean-Philippe Krasso avait fait vibrer l’enceinte de l’ASSE en inscrivant lui aussi quatre buts lors d’une victoire éclatante face à Bastia. À présent, Ben Old lui succède, ravivant le souvenir de ce moment fort et installant une filiation entre buteurs d’exception.

Le Chaudron retrouve donc le goût des rencontres hors normes, et c’est désormais le nom d’Old qui rejoint celui de Krasso dans la mémoire collective du club. Les amoureux des Verts voient ainsi se perpétuer une tradition d’exploits au sommet.

Le Chaudron, temple des exploits

Geoffroy-Guichard n’est pas un stade comme les autres. Ce temple du football stéphanois a souvent été le théâtre de grandes émotions, de rencontres au scénario incroyable. Les quadruplés de Krasso et désormais de Old sont gravés dans les annales du club, renforçant l’aura magique du stade.

Les supporters l’ont compris : ici, tout peut arriver, surtout lorsque l’envie et le talent s’alignent. À l’approche du match contre Bastia, attendu dans deux semaines sur cette pelouse mythique, l’anticipation monte d’un cran. Chacun se demande déjà si la magie pourra à nouveau opérer.

Un nouveau héros pour les Verts

Avec cette performance, Ben Old endosse le costume de nouveau héros stéphanois. Il s’inscrit dans une lignée de joueurs capables de faire basculer une soirée, de ressusciter l’espoir et la fierté au sein de la tribune verte. Ce quadruplé n’est pas seulement un exploit individuel, il agit comme un accélérateur d’émotions positives autour de l’équipe.

Dans une période où chaque victoire compte, voir un joueur réussir ce que peu ont accompli porte un souffle nouveau sur le groupe et ses supporters. D’ailleurs, lors de précédentes rencontres, d’autres figures comme Anthony Antunes a su marquer les esprits lors d’affrontements mémorables, montrant ainsi que l’exception s’invite souvent à Saint-Étienne.

Pour les supporters, Ben Old s’impose donc comme la figure à suivre. Son exploit symbolise le renouveau autant que la fidélité à une tradition d’audace et de passion. Déjà, tout le Peuple Vert attend la suite avec impatience, prêt à vibrer encore lors du prochain chapitre écrit dans le Chaudron.