Si l’ASSE a connu une période délicate en plein coeur de l’automne, les Verts restent les grandissimes favoris pour la montée en Ligue 1.

Ça s’accélère en Ligue 2 et l’ASSE semble déjà lancer vers la Ligue 1. Interrogé sur le niveau de la Ligue 2 cette saison, Laurent Nicollin ne mâche pas ses mots sur la difficulté du championnat mais affirme que les Verts seront en Ligue 1 au printemps prochain.

« La Ligue 2, c’est un marathon. On était bien. On perd à Reims et tu prends tout de suite du retard. À Pau, ce sera compliqué… Les deux premières places seront compliquées à atteindre. Troyes ne lâche pas. Et l’ASSE reste pour moi le favori numéro 1. Je vois Saint-Étienne terminer facilement premier. Avec le plus gros budget, ce serait la logique », a déclaré le président du MHSC à Montpellier Sports Club.

Un message clair : l’ASSE a les moyens humains et financiers pour dominer la Ligue 2 cette saison. Derrière, le président du Montpellier HSC souligne la bataille qui attend les poursuivants : « Derrière, on pourra se tirer la bourre avec Reims et le Red Star. Il faudra gérer la pression pour chaque club en avril. » Mais avec un effectif solide, un budget conséquent et des ambitions claires, l’ASSE pourrait donc valider sa montée vers la Ligue 1 plus vite que prévu.