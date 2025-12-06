Vinicius out, Mbappé sur l’aile, un transfert à 100 M€ va bouleverser le Real Madrid !
ASSE : une seule surprise dans le onze pour défier Dunkerque ?

L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match contre Nancy.
Raphaël Nouet
6 décembre 2025

Confronté à de nombreuses absences, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, ne devrait toutefois réserver qu’une seule surprise à Dunkerque, ce samedi à 20h.

Après le Red Star (1-2) et Troyes (3-2), l’AS Saint-Etienne continue ce samedi sa tournée de déplacements relevés puisqu’elle se rend à Dunkerque. Les Nordistes ne sont que 10es du classement mais ils restent des candidats aux play-offs pour la montée. Pour ce déplacement, Eirik Horneland sera privé de plusieurs éléments puisque Traoré, Lamba, Stassin et N’Guessan sont forfaits alors que Moueffek et Jaber sont incertains. Le premier a ressenti une douleur avant le match de Coupe de France la semaine dernière et a eu une semaine d’entraînement aménagée, le second a une plaie infectée à un orteil.

Moueffek ou Miladinovic au milieu ?

Pour autant, le onze stéphanois ne devrait comporter qu’une seule surprise, et encore… L’Equipe et le site Evect annoncent Larsonneur dans les buts, une défense composée d’Appiah, Bernauer, Nadé et Annan, une attaque avec Boakye en pointe, Davitashvili à gauche et Cardona à droite. C’est au milieu que les deux médias ne sont pas d’accord. S’ils pensent que Jaber sera bien présent avec Tardieu à ses côtés, L’Equipe estime que Moueffek sera de la partie alors qu’Evect voit Horneland aligner Miladinovic sur la partie gauche du milieu de terrain.

Que ce soit le milieu formé au club ou le Serbe, le onze aligné par l’ASSE aura en tout cas une nouvelle fois belle allure. Il saura au moment du coup d’envoi s’il peut lorgner la 1ère place ou si l’objectif est de maintenir le contact avec l’ESTAC, les Troyens recevant Rodez à 14h.

