ASSE : le FC Nantes a joué un vilain tour aux Verts, l’OL jubile !

La victoire de l’OL face au FC Nantes le week-end dernier n’a pas fait les affaires de l’ASSE…

Dimanche dernier, en clôture de la 14e journée de Ligue 1, l’OL a dominé le FC Nantes (3-0) grâce à un but d’Abner et à un doublé de Martin Satriano. Un succès qui a permis à l’OL de se replacer en L1 dans la course à l’Europe et de fêter en beauté ses 75 ans.

L’OL compte à présent plus de victoires en Ligue 1 que l’ASSE

En battant Nantes, l’OL a aussi obtenu sa 1071e victoire en Ligue 1 L’OL, passant devant l’ASSE, d’une unité. « L’ASSE Le plus grand club de la région ? Les chiffres parlent », s’est notamment réjoui le site pro-lyonnais Goneback.

Les chiffres rappellent tout de même que si l’OL s’est imposé sous Jean-Michel Aulas comme le club français le plus titré des années 2000 avec notamment une série de 7 titres de champion consécutifs entre 2002 et 2008, il compte tout de même toujours moins de trophées que l’ASSE que ce soit en Championnat ou en Coupes de France. Même si les trophées remportés par les Verts commencent vraiment à dater…

Olympique Lyonnais (OL)

Championnat de France (Ligue 1) : 7 titres — 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

: 7 titres — 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Coupe de France : 5 victoires — 1964, 1967, 1973, 2008, 2012

: 5 victoires — 1964, 1967, 1973, 2008, 2012 Coupe de la Ligue : 1 victoire — 2001

: 1 victoire — 2001 Trophée des Champions : 8 victoires

AS Saint-Étienne (ASSE)