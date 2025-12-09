Entraîneur d’un RC Lens leader de la Ligue 1, Pierre Sage révèle avoir fait une superbe rencontre en la personne de Liam Rosenior, croisé à l’occasion d’un stage à Strasbourg.

Pierre Sage était l’invité de La Chaîne L’Equipe, dimanche soir. L’entraîneur du RC Lens venait de passer un week-end fort sympathique puisque, vendredi, il a vu l’OM s’incliner à Lille (0-1) et, le lendemain, son équipe s’imposer à Nantes (2-1). Les Sang et Or sont ainsi toujours leaders de la Ligue 1 après 15 journées, un exploit sensationnel compte-tenu de sa cure financière entamée il y a plus d’un an. Depuis son salon, le technicien est revenu sur ses six mois sans travail, au début de l’année, entre son renvoi de l’OL et son arrivée au RC Lens.

« Liam Rosenior est quelqu’un d’extraordinaire »

Il explique avoir eu besoin d’un peu de temps sans football pour se remettre la tête à l’endroit, tant son renvoi de l’OL l’a meurtri. Mais une fois qu’il a décidé de réenclencher la machine, il a participé à un stage à Strasbourg pour le BEPF (brevet pour les entraîneurs professionnels) qui lui a permis de faire une belle rencontre : « La machine s’est remise en route. J’ai fait un stage à Strasbourg pour le BEPF. J’ai échangé avec Liam Rosenior. Je tiens à le saluer car c’est quelqu’un d’extraordinaire. Je m’en étais rendu compte depuis le banc et j’ai eu la confirmation. Je salue également son adjoint Kalifa (Cissé) ».

Les deux hommes ont eu l’occasion de se saluer le 22 novembre, lors de la victoire 1-0 des Sang et Or à Bollaert. Ils se retrouveront le 1er mars à la Meinau. Avec un RC Lens toujours tout en haut de l’affiche ?