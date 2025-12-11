ASSE : éjecté du FC Nantes, Luis Castro favori en cas de départ d’Horneland ?

Même s’il n’est pas (encore) en grand danger, Eirik Horneland sait qu’il n’aura pas toujours l’immunité à l’ASSE. En cas de départ, l’option Luis Castro, limogé du FC Nantes, a émergé chez certains supporters.

2e de Ligue 2 après 16 journées, on pourrait croire qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter pour l’AS Saint-Étienne. Mais le club traverse tout de même une période un peu délicate, avec des résultats trop inconstants. Les Verts n’ont plus enchaîné plus de deux victoires de suite en L2 depuis leur première défaite contre Guingamp, le 27 septembre dernier.

Si les résultats continuent en dents de scie, Kilmer pourrait décider de changer un entraîneur qu’il a personnellement nommé après l’éviction d’Olivier Dall’Oglio. Eirik Horneland, en poste depuis décembre 2024, subit surtout la pression des supporters. Et, dans ce contexte, le nom de Luis Castro pourrait commencer à circuler.

Les supporters des Verts ne valident pas

En effet, le Portugais vient d’être écarté du FC Nantes après une série de performances décevantes. Son équipe, en difficulté, a enchaîné les défaites et le club a décidé de se séparer de lui. Libre de tout contrat, Castro pourrait ainsi être associé à l’ASSE si la direction décide de se séparer d’Horneland. L’idée a vite émergé chez certains supporters sur X, mais les réactions sont assez tranchées sur le sujet.

« Pour sûr !!! 2 victoires en 16 matchs… Un champion le Castro… Restons plutôt Fidel à notre cher Norvégien…. » « Les deux seuls entraîneurs qui pourraient me faire dire «Horneland démission» sont De Zerbi et Fabregas » « Non. » « Non surtout pas 🤣 » « Non merci ».

Les supporters stéphanois ont donc déjà commencé à faire entendre leur voix sur une éventuelle arrivée de Castro sur le banc, mais pourtant, son profil présente plusieurs avantages. Connaissant déjà la Ligue 1, il pourrait s’adapter rapidement à l’environnement stéphanois et prendre les rênes sans période de transition trop longue.

Habitué à gérer des équipes en difficulté, il correspond au profil recherché pour un club en reconstruction comme Saint-Étienne. Son bilan avec Dunkerque joue également en sa faveur. Son arrivée enverrait également un signal fort aux supporters : le club souhaite tourner la page et impulser une nouvelle dynamique.

Castro, un choix risqué

Mais le choix de Castro comporte aussi des risques. Son passage à Nantes n’a pas été une réussite et pourrait susciter des interrogations parmi les supporters. De plus, l’ASSE évolue dans un environnement exigeant et toute contre-performance pourrait rapidement générer des critiques. Pour que l’expérience soit un succès, le club devra offrir au technicien portugais un projet clair, un effectif cohérent et un soutien total de la direction.

Si l’option Luis Castro se concrétise, elle pourrait relancer l’ASSE et apporter un nouvel élan, à condition que le club accompagne l’entraîneur dans ses missions. Dans le cas contraire, ce changement pourrait s’avérer un pari risqué, mais nécessaire pour tenter de redresser la barre. En attendant, Horneland est toujours en poste et l’ASSE dans les clous pour mener à bien son opération remontée.