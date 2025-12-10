Surprise au FC Nantes : alors qu’il a donné une conférence de presse ce mercredi pour annoncer le match de vendredi à Angers, Luis Castro a été licencié !

Incroyable FC Nantes ! Annoncé sur un siège éjectable, Luis Castro a cru être remercié lundi, quand la rumeur de contacts entre Will Still et la famille Kita a circulé dans les médias. Finalement, le Belge a préféré dire non, ce qui a incité le propriétaire de la Maison Jaune a laissé son entraîneur en poste jusqu’à la trêve hivernale. Celui-ci s’est présenté devant les journalistes ce mercredi pour la conférence de presse précédant le mini-derby à Angers vendredi. Tout cela pour attendre ce soir qu’il est finalement limogé !

Kantari pour lui succéder ?

C’est Ouest-France qui l’annonce en exclusivité. La défaite contre Lens (1-2), pourtant leader du championnat, a été celle de trop pour les Kita. Et ce alors que le FC Nantes a mieux joué samedi que face à Metz (0-2), par exemple, ou Lorient (1-1). Waldemar Kita voit la relégation arriver à grands pas et il tient à faire un électrochoc. Cela passe donc par le départ de Castro. Pour le remplacer, il est question d’Ahmed Kantari, qui avait épaulé Antoine Kombouaré la saison dernière et qui avait un bon rapport avec les joueurs.

Le FC Nantes jouera un match très important au stade Raymond-Kopa vendredi soir. Car tous ses concurrents directs pour le maintien vont affronter de grosses équipes durant le week-end et devraient logiquement perdre des points. Si lui gagne, il fera une bonne affaire. S’il perd, en revanche, ça deviendra très compliqué. Et c’est peu dire qu’il a très mal préparé cette échéance avec tous ces rebondissements !