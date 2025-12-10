Alors qu’il pourrait légitimement en vouloir à sa direction pour le flou dans lequel il se trouve, l’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, a réglé ses comptes avec les médias…

La conférence de presse de Luis Castro, à deux jours du déplacement à Angers et deux jours après la rumeur de son renvoi, a été très tendue. L’entraîneur du FC Nantes se sait sur la sellette depuis que Waldemar Kita a décidé de reprendre la main sur le club. Les mauvais résultats s’enchaînent, la faute à un effectif très limité. Castro pourrait en vouloir au propriétaire du club ou à Franck Kita, qui a fait le forcing pour l’arracher à Dunkerque et ne répond plus à ses appels téléphoniques. Mais il a préféré taper sur les journalistes, accusés de propager de fausses rumeurs…

« Je pense que vous devriez m’appeler pour me poser des questions »

« Je prépare du mieux que je suis capable. Je suis humain, comme tout le monde. C’est normal que quand je lis tout ce qui s’écrit, je ne sois pas content. Je pense que vous devriez m’appeler pour me poser des questions. Parce que quand vous parlez de choses tactiques, ce n’est pas un problème. Quand vous parlez de choses qui touchent à mes principes comme homme et à mon éducation, là je ne suis pas content. Vous touchez l’homme et ça, je pense que c’est un manque de respect. »

« Vous pouvez trouver qui vous voulez dans le club, je respecte tout le monde en tant que personne, comme je respecte votre travail. Mais quand vous dîtes que je ne parle pas avec la direction, ce n’est pas vrai parce que c’est dans mes principes aussi. Je ne sais pas pourquoi vous écrivez ça. Ce n’est pas vrai. Si vous trouvez une personne avec qui je ne parle pas ici ou à qui je ne réponds pas au téléphone, je vous paye le dîner. » Les médias fusibles idéaux quand les relations entre dirigeants et entraîneur sont mauvaises. Tout comme les coachs sont les fusibles parfaits quand les résultats ne sont pas bons…